En medio de las negociaciones con el Manchester United, Dibu Martínez no fue ni al banco este domingo en la derrota 3-0 del Aston Villa como local ante el Crystal Palace y todo apunta a que podría mudarse de ciudad en los próximos días.

El arquero ya tendría todo acordado con el Manchester, según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, pero el Aston Villa pretende sacar la mayor tajada posible en una transferencia doblemente dolorosa, ya que perdería a su mejor jugador y ante un rival directo. Vale recordar que el libro de pases del fútbol europeo cierra este martes 2 de septiembre.

Dibu ataja en el Aston Villa desde 2020 y en este receso fue protagonista de numerosos rumores, desde una oferta muy importante del fútbol de Arabia Saudita hasta el actual interés del Manchester rojo, que aceleró por un arquero ante las reiteradas malas actuaciones del camerunés André Onana.

En esta Premier League, el marplatense de 32 años se perdió la primera fecha por una suspensión que arrastraba de la temporada pasada, fue titular en la derrota 1-0 ante Brentford y ahora faltó en la nueva caída.

El Aston Villa tuvo su mejor momento hace unos meses al llegar hasta cuartos de final de la Champions League (5-4 contra el PSG en el resultado global), pero en la Premier pasada finalizó 6º y este año jugará la Europa League. Además, el club afronta problemas financieros y no se reforzó de la mejor manera.