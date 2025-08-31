Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) sigue avanzando a paso firme en el US Open: este domingo se impuso ante el francés Arthur Rinderknech (82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4, siendo para el tenista español la primera vez que logra meterse en los cuartos de final de los cuatro Grand Slams en una misma temporada. Su próximo rival será el checo Jiri Lehecka (21), vencedor en la jornada ante el francés Adrian Mannarino (77) por 7-6 (4), 6-4, 2-6 y 6-2.

Los octavos de final dejaron, además, la victoria en la madrugada del domingo del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quien en un partido durísimo se impuso frente al canadiense Denis Shapovalov (25º) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3, al cabo de 3 horas y 12 minutos de juego; y la sorprevisa victoria de Felix Auger-Aliassime sobre Alexander Zverev por 4-6, 7-6 (7), 6-4 y 6-4; mientras que, Alexander Bublik venció a Tommy Paul en cinco mangas por 7-6 (5), 6-7 (7), 6-3, 6-7 (7) y 6-1, entre otros resultados.

En el cuadro femenino, Jessica Pegula arrolló a Ann Li por 6-1 y 6-2, e Iga Swiatek remontó ante Anna Kalinskaya y se impuso finalmente por 6-7 (7), 6-4 y 6-2; Beatriz Haddad Maia dio la nota al eliminar a Maria Sakkari por 6-1 y 6-2, y Coco Gauff avanzó con autoridad frente a Magdalena Frech por 6-3 y 6-1, entre otros resultados.

Más tarde se enfrentan el serbio Novak Djokovic ante el alemán Jan-Lennard Struff y el duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el checo Tomas Machac.