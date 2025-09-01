Lionel Andrés Messi debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005. En ese momento Néstor Kirchner era presidente, el dólar estaba 3 pesos y faltaban un par de años para el nacimiento de Franco Mastantuono.

Ese mismo año ya había participado de la Copa del mundo 2005 con el plantel que logró el título en Holanda. Fue el primer titulo que obtuvo con la Selección. Desde ese momento hasta hoy, ganó la medalla olímpica en 2008, pasaron finales fallidas, Qatar '22, dos Copa América y una Finalissima. Es el capitán argentino desde hace más de una década y es el máximo goleador histórico del equipo, con 112 tantos. Además, acumula 192 partidos, superando a Mascherano, Zanetti, Di María y Otamendi.

Hay argentinos que solo han visto futbol en la Era Messi. Nacieron con él jugando en el Barcelona, crecieron con él en la Selección y no conciben que no haya Ligas, ni Eliminatorias ni Mundiales sin él. "No estoy preparado para eso", dijo Paredes al ser consultado por la noticia que rodea al partido de Argentina contra Venezuela: ¿es el último partido de Messi en territorio nacional?

El retiro empieza a acercarse

El jueves desde las 20.30 Argentina jugará su último partido de local dentro de las Eliminatorias 2026. Es el último partido oficial del año. Luego vendrán amistosos y en junio llegará la Copa del Mundo.Venezuela será el rival el jueves 4 de septiembre, y puede anotarse como el posible último partido oficial con la Albiceleste en suelo argentino.La agenda seguirá contra Ecuador el martes 9. Ese sería el último partido por Eliminatorias de su carrera. En octubre habrá dos amistosos, que se jugarían en Estados Unidos y una gira por África en noviembre.

En el calendario figura la Finalissima contra España en marzo y el Mundial desde junio. El sorteo del Mundial será en diciembre y ahí conoceremos a los futuros rivales.La carrera de Messi post Mundial es absolutamente incierta. Ya tiene 38 años y cumplirá 39 en plena Copa. Lo cierto es que son contados los partidos que le quedan al histórico capitán con la Celeste y Blanca. Y ese retiro, impensado, está golpeando a la puerta. Pero nadie quiere abrirle.

Informe: Jorgelina Rocca