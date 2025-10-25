El argentino Valentín Perrone (KTM) redondeó una buena clasificación en el Gran Premio de Malasia de Moto 3 y largará en el séptimo lugar en la carrera de este domingo, al tiempo que su compatriota, Marco Morelli (Honda), comenzará en el 20° puesto.

Perrone, que con solo 17 años está teniendo una gran temporada debut en la categoría, registró un tiempo de 2:10,297 en su mejor vuelta, lo que le permitió conseguir el séptimo puesto de largada. Incluso estuvo a una milésima del español Álvaro Carpe, quien cerrará la segunda fila. El joven argentino marcha noveno en el campeonato y busca recuperarse luego de no poder sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Indonesia y en Australia.

Morelli, por su parte, quedó eliminado en la Q1, por lo que largará desde el fondo y tendrá que protagonizar una buena remontada si quiere meterse en los puestos puntuables. De todas maneras, está disputando recién su séptimo Gran Premio en la categoría e incluso ya sumó puntos en los GP de República Checa e Indonesia, en los que terminó 13° y 14°, respectivamente.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (Honda), gracias a su registro de 2:09,846, mientras que la primera fila la completarán el japonés Taiyo Furusato (Honda) y el español y campeón José Antonio Rueda (KTM).