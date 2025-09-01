La política marplatense nunca se toma vacaciones. Y menos en tiempos de internas, donde un video de apenas unos segundos alcanza para desatar tormentas en el peronismo. El protagonista indirecto esta vez fue Gustavo Pulti, diputado bonaerense y exintendente de General Pueyrredón, cuyo partido Acción Marplatense difundió un reel que cayó como un baldazo de agua fría en los pasillos del justicialismo provincial.

El tutorial casero, protagonizado por la vicepresidenta del espacio y concejala, Eva Ayala, mostraba cómo combinar la boleta local de Acción Marplatense con la de senadores bonaerenses. El detalle que encendió las alarmas: nunca se mencionaba a Fuerza Patria, la lista que respalda la candidatura de Axel Kicillof. El material circuló unas horas, alcanzó a viralizarse y luego fue borrado.

El reel que agitó las aguas

En el video, Ayala explicaba con tono pedagógico: “Si además de concejales querés votar senadores, tenés que cortar boleta. Y luego juntas la de Acción Marplatense con la de senadores que elegiste”. El mensaje, de apariencia inocente, se leyó en clave política como una omisión premeditada de la lista oficial de Kicillof.





El episodio chocó de frente con los gestos de apoyo que Pulti había dado al gobernador bonaerense en los últimos meses. Desde su propio espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el dirigente había resaltado que Kicillof representa “honestidad, transparencia y la voluntad de construir una nueva esperanza para el peronismo”. Una definición que ahora queda teñida de contradicciones.

Críticas a La Cámpora y la tensión local

El malestar tiene un poco de historia. En julio, tras el cierre de listas, Pulti explicó que se presentó por fuera de la nómina oficial porque su espacio “no quiso someterse al sectarismo de La Cámpora”. En ese momento aseguró que su armado buscaba dar lugar a los sectores que habían sido “rechazados por la actitud mezquina” del kirchnerismo más orgánico.

Pulti insiste en que su espacio “se identifica con el proyecto del gobernador” y que su prioridad es “volver a gobernar Mar del Plata”, pero al mismo tiempo mantiene abiertas las críticas al sector que domina buena parte del armado oficialista.

Entre el apoyo y la autonomía

El discurso del exintendente oscila entre la reivindicación de Kicillof y la reafirmación de su propia autonomía política. Mientras señala que el gobernador “está luchando contra las políticas de Milei que empobrecen a los bonaerenses”, también subraya que Acción Marplatense no aceptará imposiciones.