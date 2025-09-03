La banda de rock alternativo Ylena presenta un set de canciones propias y covers internacionales. La integran Rody Martino en voz y guitarra, Guille Coman en bajo, Seba Yrosalinsky en batería y Vivi Benderman en coros. El grupo toma géneros como el hard rock y el pop, caracterizado por líricas intensas sobre acordes distorsionados y guitarras acústicas.  (A las 20.30, en Beatmemo.)