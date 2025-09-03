



Desde el punto de vista de Patroclo ocurrirá la tragedia como si sucediera ante sus ojos. Los hechos que no podemos ver forman parte de las imágenes que hacen posible el relato. Él será el narrador y el cordero sacrificado. Su carne servirá para el amor y la muerte. Todo ocurrirá (o ya ocurrió) en el campo de batalla porque la obra En mitad de tanto fuego del dramaturgo español Alberto Conejero se funda en el anacronismo, en la posibilidad de unir en el territorio del lenguaje dramático épocas diferentes bajo las mismas coordenadas de la guerra y el amor disidente.

El filósofo francés Alain Badiou sostiene en su concepto de acontecimiento que los sujetos son contemporáneos de aquellos seres que atravesaron una pasión similar. En Patroclo y Aquiles se contará siempre ese amor entre hombres en la configuración de voces literarias que se inspiraron o releyeron la Ilíada como sucede con los textos aquí convocados de Lisa Peterson que también escribió un monólogo basándose en el poema de Homero y de la novelista norteamericana Madeline Miller o materiales cuya resonancia los hermana (Pedro Lemebel, Paul Preciado o Federico García Lorca).

Al mismo tiempo la reflexión sobre la guerra, que no se limita a la mítica contienda entre griegos y troyanos sino que nos acerca a cualquier experiencia similar en todas las épocas, hace de la maquinaria bélica un dispositivo varonil (y heterosexual si tomamos en cuenta que la guerra de Troya comienza cuando Helena, la esposa de Menelao se escapa con el troyano Paris) dispuesta a consolidar el poder del macho, la pertenencia y apropiación de los cuerpos y su voluntad como mandato y encuadramiento.

El amor de Patroclo (Victorio D’Alessandro) y Aquiles se enreda con la obligación de la guerra y se desencaja de sus códigos. Solo lo vemos a él, a Patroclo porque ya nadie más queda pero Patroclo está muerto. No es un fantasma sino un joven vestido como cualquier muchacho de este tiempo.

Aquiles (Belisario Sanchéz Dansey) es un gladiador desnudo, un cuerpo tatuado que surge en la pantalla de video como parte del pasado. La carne y la piel son más importantes que cualquier escenario y son, a la vez, el verdadero espacio. En esas guerras de otros siglos las contiendas eran cuerpo a cuerpo, la sangre y la respiración del otro implicaba una intimidad con el enemigo hoy inexistente. El texto de Conejero recupera mucho de esa dimensión física de la guerra que entra en conflicto con los cuerpos de los amantes, con el detalle que narra esa sexualidad que sucede en el camino (es andariega y oculta) pero que para nosotros, como espectadores es un relato donde se busca acentuar la anomalía.

La discusión sobre la figura del héroe está imbricada con ese amor. Algo de esa naturaleza que los acerca a los dioses, que clava en ellos un destino trascendente, debe ser derruida. En la puesta de Alejandro Tantanián, Patroclo elude la dimensión heroica para pensarse como un hombre que ama, como una afectividad que llama a Aquiles a abandonar la guerra para vivir en la mansedumbre de un tiempo sin épica. Si bien Tantanián acompaña las palabras de Conejero, la elección de Victorio D’Alessandro refuerza esta dimensión más humana y frágil, esa sensibilidad despojada de gloria donde la audacia amorosa puede ser más contundente que la guerra, aunque la guerra siempre será más definitiva, incluso más castradora.

Es la guerra la que termina con la vida de Patroclo en el momento en que se producía un estado pasaje, ya que Patroclo tenía la armadura de Aquiles y ocupaba su lugar. Él muere porque la lanza de Héctor iba destinada a Aquiles, eso dicen los cantos de Homero y esa escena es tomada por Conejero como una simbiosis amorosa. La caída en batalla de Patroclo enfurece a Aquiles y seguramente por esa reacción desmesurada, vengativa donde Aquiles no solo mata a Héctor sino que arrastra su cadáver en tierra troyana en un gesto de humillación que rompe con los códigos de la guerra, que las lecturas de un amor homosexual entre ellos atravesaron los siglos y son el sustento de este drama.

Patroclo repite que no quiere contar la guerra de Troya, lo que se propone es hablar de ese amor como la escena eludida del canto griego, el momento obsceno (entendido en la acepción de la Grecia clásica como lo que sucedía fuera de escena) que está mucho más ligado a una poética contemporánea.

La dramaturgia de Conejero es cercana al fragmento sintético de Heiner Müller, se sustenta en un procedimiento similar de condensar en la palabra de un personaje situaciones que, más allá del nivel de desarrollo que alcancen, pertenecen al código poético. Si bien Müller era mucho más despiadado en un uso del lenguaje casi alusivo, en una sucesión de asociaciones expresadas de manera mínima, la capacidad de unir temporalidades permanece en este texto de Conejero.

En la puesta de Tantanián la impronta contemporánea, el uso del material audiovisual diseñado por Johanna Wihlem, a veces como si se tratara de carteles, de afiches callejeros, el cuerpo del actor pegado a esas imágenes proyectadas como un modo de señalar el espacio ambiguo de la escena, ayudan a contar el conflicto entre la heroicidad (la referencia mítica) y el deseo de ser hombres comunes a los que la experiencia amorosa convierte en excepcionales.

En esta línea el vestuario y la iluminación de Oria Puppo afirman el concepto de identificar en el cuerpo del protagonista la síntesis de la historia. La luz tiene la capacidad de armar un espacio que es más mental o simbólico que real mientras ofrece la conformación de sombras ligadas a la idea del doble.

Patroclo hace a un costado a Homero, es el personaje que se convierte en autor. Emancipado, arma con las mismas situaciones otra historia, se transforma en el nexo entre textos disímiles y descubre que Aquiles repite sus palabras. Patroclo inventó su propio personaje, hizo de Aquiles una figura que podría no haber aceptado su destino. Patroclo hizo la guerra con el canto Primero de la Ilíada, le disputa Aquiles a Homero, a Esquilo pero él es un autor del suburbio, un joven que cuenta un amor entre el fuego de la guerra (o la guerra entre el fuego del amor) una noche cualquiera.

En mitad de tanto fuego se presenta los viernes a las 21:30 en Dumont 4040.