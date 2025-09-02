La campaña bonaerense sumó esta semana un episodio inesperado en la estación de tren de Caseros. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof y candidato a senador provincial por Fuerza Patria, fue interrumpido por efectivos de la Policía Federal mientras repartía volantes y dialogaba con vecinos.





El hecho ocurrió este lunes cerca de las 7 de la mañana, en plena hora pico, cuando Katopodis conversaba con trabajadores sobre la crisis de la industria. Una agente se le acercó y, con tono firme, le pidió que se retirara del andén. “¿Quién dio la orden?”, preguntó el funcionario. La respuesta llegó de otro efectivo: “Mi superior”. Katopodis replicó: “No te quiero incomodar a vos, pero ¿cómo no voy a poder entregar volantes? Estamos en democracia”.

Los pasajeros que presenciaban la escena se mostraron sorprendidos ante lo que interpretaron como un intento de censura en un espacio público. Pese al pedido de la fuerza, Katopodis decidió continuar con la actividad de campaña.

La situación generó mayor polémica porque se dio en Tres de Febrero, distrito gobernado por Diego Valenzuela, actual aliado de La Libertad Avanza y candidato en la misma sección electoral. Desde el entorno de Katopodis interpretaron el accionar como una maniobra política y remarcaron que en democracia no puede restringirse el contacto directo de los candidatos con la ciudadanía.

Pese a lo sucedido, el ministro confirmó que seguirá recorriendo estaciones y barrios hasta el cierre de la campaña. “Nuestro compromiso es escuchar y estar con los vecinos”, señalaron desde su equipo a este medio.

