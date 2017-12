Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Mariano Elizondo, titular de la Superliga del Fútbol Argentino, confirmaron la vuelta a las canchas del público visitante tras el Mundial de Rusia, aunque la medida no cuenta con el respaldo de los grandes del fútbol argentino y de algunos de los clubes más convocantes del interior.

Desde junio de 2013, después de los episodios de violencia en el partido Estudiantes-Lanús, que dejaron un hincha granate muerto y a otro gravemente herido tras un enfrentamiento con la policía, no hay simpatizantes visitantes en los estadios argentinos. Ahora, la AFA, la Dirección de Seguridad en Espectáculos Deportivos y la Superliga están abocadas a encontrar una alternativa para terminar con esa prohibición, pero los clubes grandes y algunos del Interior no están convencidos de sumarse a la medida. “Soy positivo y optimista de que después del Mundial de Rusia volverá el público visitante. Y para ello la Superliga presentó el nuevo Programa de Retorno de Visitantes a los estadios”, aseguró Elizondo en las últimas horas. El Plan será para todos los no socios de los equipos locales y para los visitantes y evitará la venta de entradas a quienes tengan prohibición de ingreso a los estadios. Asimismo, el Programa de Retorno de los visitantes no será recíproco, ya que un club podrá otorgarle a otro la cantidad de entradas que quiera o le sean solicitadas, pero eso no conlleva la obligación de que luego el otro tiene que replicarlo.

La decisión de los organismos de seguridad no cuenta con el visto bueno de la dirigencia de River y Boca, que desde hace tiempo hicieron pública la falta de capacidad en sus estadios y que prefieren priorizar la comodidad de sus socios. “Ningún club ha dicho que sí o que no al trabajo que estamos haciendo. La medida es para llenar los estadios, para que vaya más gente. Lo de River y Boca es un caso donde habitualmente se ve bastante lleno el estadio. Definirán después los locales si quieren o no en cada fecha hinchas visitantes y cuando el local defina eso, la seguridad va a validar o no ese partido; será un paso posterior”, manifestó Elizondo.

Otros que se perfilan para ir en el mismo carril son San Lorenzo, Independiente y Racing. En el interior también se empezaron a levantar algunas voces en desacuerdo con la medida, ya que los rosarinos, Newell’s y Central; los cordobeses Talleres y Belgrano, y Atlético Tucumán colman sus canchas cada vez que juegan de locales.

Para ingresar a ver los partidos, además del ticket nominativo adquirido, se necesitará el DNI y el Pasaporte del Hincha (para el cual cada hincha deberá empadronarse). El pasaporte es como el Fan ID del Mundial de Rusia. La idea general es que cada persona que quiera ir a un estadio, de una manera sencilla y a través de Internet, tenga un pasaporte para entrar. Se busca individualizar a la persona que va a la cancha, que tenga una entrada nominativa, que se sepa su domicilio, cómo se trasladó al estadio, cómo compró la entrada, que la entrada no la tengan los dirigentes, sino que se compre en una plataforma. El Plan comenzará con el ingreso de parciales visitantes en Primera División y paulatinamente se incorporarán las otras categorías del ascenso.