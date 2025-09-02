El engaño, la simulación y hasta el propio fraude son herramientas de utilización en la guerra. El Caballo de Troya y sus equivalentes son estrategias que dieron ventajas trascendentes en los conflictos bélicos. Tal vez la forma más refinada y eficiente es la utilización de la magia como “arma de guerra”. Algunos, como Joan Vidal, definen a la magia “todo poder misterioso y aparentemente extraordinario, capaz de producir efectos imposibles y maravillosos…” Consultado sobre la diferencia entre magia e ilusionismo, dice: “El ilusionismo es un arte, la magia se concibe como algo espiritual, algo fuera de alcance del hombre”.

Seguramente esta definición de magia está vinculada a considerarla la primera religión del ser humano. El hombre prehistórico fue dándose cuenta de que había fenómenos de su vida que no podía comprender. Para abordarlos, creó mitos, ceremonias, en donde participaba la tribu en su conjunto. Sin embargo, el hombre más anciano, más sabio, fue señalado como “hechicero de la tribu”, aquel que mediante extraños conjuros podía adivinar el futuro y ahuyentar a los malos espíritus. Robert Houdin, padre de la magia moderna, decía sobre los magos: “Un mago es un actor que representa el papel de mago.”

Jasper Maskelyne, nacido el 29 de septiembre de 1902 en Wandsworth, barrio residencial de Londres, al poco tiempo de dar sus primeros pasos demostraba que llevaba la magia en su sangre. Hijo y nieto de magos, a los 24 años se había convertido en uno de los magos más famosos de Londres. Con su 1,93 de altura, pelo negro y bigote cuidado, impactaba desde los escenarios. El éxito era un destino inexorable. Algunos colegas cuestionaban su soberbia, aunque lo más probable es que allí escondieran bolsones de envidia.

Para capitalizar su éxito, en 1936 escribe su libro “Magia de Maskelyne”. Pero luego la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la vida de millones de personas y a Jasper lo transformó en leyenda. Ya con 37 años decidió alistarse, pero por su edad fue rechazado. Sin embargo, esta decepción no lo amilanó. A través de contactos consiguió entrevistarse con el alto mando británico y allí ofreció sus “artes de mago”. Traigamos un fragmento de ese encuentro:

--Miren, caballeros, yo puedo ocultar tanques haciéndolos pasar como camiones. Hacer desaparecer puertos y tantos otros engaños.

--Señor Maskelyne, sabemos de sus dotes de magia, pero imagínese que no estamos para tonterías - contestó un integrante del alto mando.

--Caballeros, ¿acaso ustedes no saben que Napoleón III, para recuperar el control de la colonia francesa de Argelia en 1856, utilizó las habilidades de Robert Houdin?

--No --contestaron con cierto desgano los interlocutores de Jasper.

-Pero así fue. Utilizando el truco llamado “Pecho ligero y pesado” logró conmover a los argelinos. Usó un electroimán oculto bajo el escenario, que impactaba sobre una caja metálica. La caja, accionando el imán, se hacía imposible de levantar por cualquier hombre adulto. Con ingenio, desactivando el imán, un indefenso niño levantaba la caja ante la sorpresa del público. Lo que Houdin quería demostrar era que su poder era tal que, con el simple accionar de su varita mágica, podía neutralizar la fuerza de los argelinos. Imposible saber si este truco y otros impidieron la liberación de Argelia en el siglo XIX. Lo cierto es que la rebelión se frenó.

-A ver, Maskelyne, ¿usted qué necesitaría para ayudarnos? –contestó resignado un miembro del alto mando.

Jasper contestó, según cuenta David Fisher en “El mago de la guerra”: “Denme libertad y no habrá límites para los efectos que puedo crear en el campo de batalla. Puedo crear cañones donde no los hay y hacer que disparos fantasmas crucen el mar. Puedo colocar un ejército entero sobre el terreno, si eso es lo que quieren, o aviones invisibles, incluso puedo proyectar en el cielo una imagen de Hitler sentado en el wáter a miles de pies de altura.”

Si le adjudican a Jasper “ocultar” tanques con técnicas de camuflaje y esconder el puerto de Alejandría. Fabricó una maqueta similar al puerto real que abarcaba una pequeña flota de buques falsos, incluyendo un faro de fantasía. La idea era que, ante un ataque alemán, todas las luces se apagaran y solo quedara iluminado su puerto, esperando que los nazis bombardearan la bahía inexistente. Se cuenta que el engaño dio resultado.

Otros le atribuyen la creación de “tanques” que solo eran figuras inflables. También hizo desaparecer el canal de Suez colocando más de una treintena de reflectores que harían imposible “la visualización” para un bombardeo.

Hay quienes ponen en crisis la efectividad de los trucos de nuestro mago, tildándolos de exagerados.

¿Verdad? ¿Exageración? Recién lo sabremos en 2046, cuando la Armada Británica desclasifique sus archivos…

En Hipólito Yrigoyen 250, sede del Ministerio de Economía, hace semanas que magos e ilusionistas imaginan e idean trucos de magia. Pero, inexorablemente siempre recurren a lo mismo. Aplaudan, señoras y señores. Les presentamos a nuestra estrella: ¡¡¡La tasa de interés!!! Que, como han visto, no deja de crecer.

Repasemos un poquito.

El gobierno de Javier Milei se ha propuesto como único objetivo, planchar el dólar hasta octubre. Más allá de “poesías monetaristas”, que suenan a verso, es aceptado que existe una relación directa entre el precio del dólar y el IPC. Por lo tanto, el control del tipo de cambio, sumado al aplastamiento salarial, es el combo antiinflacionario. Milei y Caputo suponen que, secando de pesos el mercado, no habrá “sobrantes” para “dolarizarse”. Recordemos que el peso, al perder el atributo de ser reserva de valor, produce un corrimiento hacia el atesoramiento de dólares, como práctica defensiva de miles de ahorristas que prefieren el colchón ante futuras y muy posibles devaluaciones.

Esto lleva a preguntarse: ¿hay exceso de pesos? ¿O lo determinante es la escasez de dólares? En general, los monetaristas fingen demencia y obvian la restricción verde. En este marco conceptual, desde el desarme de las LEFIS, a mediados de julio/25, y con una extrema volatilidad cambiaria, el único truco de magia es elevar la tasa de interés a niveles siderales, que pronostican insolvencia y mayor turbulencia.

Sin embargo, pese al descontrol de tasas de interés, superpositivas, que superan en dos o hasta tres veces la inflación estimada, la volatilidad no afloja. Clara señal de un intento de poner límites al descontrol es la comunicación “A” 8302 del BCRA, que eleva del 45% al 50% los fondos que los bancos deben dejar inmovilizados, autorizando a los bancos a cubrir el citado porcentaje con títulos de deuda que fueron licitados el 18 de agosto, es decir, restringir liquidez y seguir endeudándose. Tal suba en los encajes no dio los resultados esperados. El lunes 25 de agosto decidieron llevarlo al 53,5 por ciento. Y septiembre arrancó con la intervención directa del Tesoro sobre el dólar. Este espiral de tasas de interés por las nubes es un “truco” de corto alcance, pero no por ello pierde capacidad de destrucción de la economía real. El impacto sobre el consumo y el crédito productivo van perfilando una recesión que apagará cualquier intento de reactivación económica, sumado a que agravará un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, combinada con trucos financieros y mayor deuda.

Planchar el dólar, catalizar la recesión, es el objetivo para lograr la estabilidad cambiaria hasta octubre. Si las urnas los acompañan, los magos de Yrigoyen 250 ensayarán un viejo truco sobre el ajuste que se llama “Ajustar el Ajuste”. En criollo: recesión y más recesión.

Hay una diferencia entre estos magos y Jasper. Aquel usó los trucos para defender a su país. Los habitantes del Ministerio de Economía libertario, en cambio, son simples ilusionistas que vociferan “Comprá, campeón”.