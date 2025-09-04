La pequeña Jaffna es thriller francés dirigido por Lawrence Valin, situado en el distrito de Little Jaffna, en París, el corazón de una vibrante comunidad tamil, donde un joven agente de policía es asignado para infiltrarse en un grupo criminal conocido por la extorsión y el blanqueo de dinero (A las 20, en el Centro Cultural Cine Lumiére, con entrada gratuita.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.