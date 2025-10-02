El observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública presentó el cuarto informe de Creencias Sociales 2025, que abarca la percepción social sobre el Estado, el mercado y los derechos y libertades individuales en la Argentina, que muestra "a una sociedad más receptiva al liberalismo económico que, al mismo tiempo, sostiene fuertes consensos progresistas en derechos y libertades".

El informe de Pulsar UBA sostiene que los resultados "desafían a la narrativa política de polarización y confirma la complejidad del mapa social argentino" al detectarse perfiles ideológicos marcados en tres cuadrantes muy parejos: "Privatista progresista" (28%) y "Privatista conservador" (26%); que predominan entre quienes se identifican con La Libertad Avanza o la extinta alianza Juntos por el Cambio.

El tercer perfil que predomina es el "Estatista progresista" (27%), en el que se encuandra la mayoría de quienes se identifican políticamente con Fuerza Patria. Un cuarto perfil minoratiario es "Estatista conservador" (13%), cuya presencia entre quienes se identifican con el peronismo duplica a los que se ubican con las fuerzas de derecha.

El análisis y los perfiles construidos por el observatorio de la UBA surgen a partir de una serie de consultas sobre consultas sobre el Estado, el mercado y los derechos y libertades individuales. Respecto del empleo privado, el 54% de los encuestados respondieron que "cree que el trabajo lo deben generar las empresas privadas".

Esa posición queda más matizada al momento de expresar si se confía más en las empresas privadas (47%) o en las empresas públicas (42%). Valoración que registró una caída de 7 puntos para las privadas en los últimos tres años.

En cuanto al rol del Estado en la "asistencia social", el 77% de los consultados dijo estar de acuerdo en este 2025, lo que marca "un consenso transversal que atraviesa a todos los espacios políticos", en tiempos de ajuste contra los sectores más desprotegidos como los jubilados, los discapacitdados y la salud pediátrica.

En cuanto a los derechos individuales, el acuerdo también atraviesa los distintos perfiles ideológicos: la eutanasia (77%), la adopción homoparental (69%) y la igualdad de género (72%). En tanto, se advierte una mayor polarización con el derecho al aborto (50% a favor, 48% en contra), el trabajo sexual (47% a favor, en alza), la subrogación de vientre (54% a favor, a la baja) y la legalización de la marihuana con mayoría en contra (61%).