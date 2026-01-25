Omitir para ir al contenido principal
Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial
España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles
El defensor salió reemplazado de su partido ante el Real Madrid y, aunque aún no hay parte oficial del club, su entrenador insinuó que el diagnóstico sería grave.
25 de enero de 2026 - 1:13
Juan Foyth
VILLARREAL, 24/01/2026.- El defensa del Villarreal Juan Foyth se lesiona durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling
(EFE/EFE)
