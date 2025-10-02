River y Racing se enfrentan esta tarde en un duelo mano a mano por la Copa Argentina. El partido por cuartos de final se disputará en Rosario. El encuentro es clave para el equipo Marcelo Gallardo: de quedar eliminado se profundizarán los cuestionamientos que surgieron tras la eliminación de la Copa Libertadores y las últimas dos derrotas en el campeonato local. Los de Gustavo Costas, en cambio, siguen en carrera en el máximo torneo continental y ese es principal objetivo.
Las probables formaciones
River
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Nacho Fernández (o Facundo Colidio o Santiago Lencina); y Maxi Salas.
Racing
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari (o Duván Vergara), Tomás Conechny y Adrián Martínez.
Dónde ver River vs. Racing
El partido entre los equipos de Gallardo y Costas será transmitido a través de la televisión por cable. Lo emita la señal de TyC Sports.
A qué hora juegan River y Racing
El horario de comienzo del partido fue pautado para las 18.
El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central.