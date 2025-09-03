Estados Unidos utilizó la fuerza militar que desplegó en las últimas semanas en el Caribe para un "ataque letal" dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la organización criminal del Tren de Aragua. El presidente Donald Trump compartió las imágenes del misil que destroyó la barcaza y dijo que la operación dejó a once supuestos "narcoterroristas" eliminados.

El presidente utilizó su cuenta oficial de Truth para publicar un video en blanco y negro donde se observa una pequeña embarcación que es interceptada por un misil y aseguró que dentro estaban 11 miembros del Tren de Aragua, quienes fueron eliminados durante el operativo. Dijo que navegaban en aguas internacionales cargados de drogas ilícitas rumbo a Estados Unidos.

La Casa Blanca no explicó cómo los militares determinaron quiénes estaban a bordo del buque y cómo sabían que eran miembros del Tren de Aragua.

El Gobierno de Venezuela puso en duda la veracidad del video y planteó que Estados Unidos utilizó Inteligencia Artificial para crearlo. El titular de Comunicación, Freddy Núñez, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentirle a Trump sobre lo ocurrido en el Mar Caribe.