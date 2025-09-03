El reglamento de la Fórmula 1 estipula que cada escudería debe darle a un novato al menos dos sesiones de práctica durante la temporada. En ese marco, en la Práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, reemplazará a Franco Colapinto.

Hasta la temporada pasada ese mínimo era de una sesión, para 2025 pasó a ser de dos. Paul Aron, finlandés de 21 años de edad, será quien se suba al auto de Franco Colapinto para el primer entrenamiento en Monza. Luego el argentino recuperara el asiento para el resto del GP, que se realizará este fin de semana.

Ya el japonés Ryō Hirakawa había reemplazado a Jack Doohan en el Gran Premio de Japón a comienzos de abril. De esta manera, con la inclusión de Aron por Colapinto, la escudería cumplirá con el requisito de la Fórmula 1 para este año.

El pilarense viene de tener un buen fin de semana en Países Bajos, tras un flojo arranque en su vuelta a la Fórmula 1 a bordo de su monoplaza Alpine. Colapinto terminó 9º en la Práctica libre 2 y luego quedaría 11º en la Carrera, a pesar de haber partido en el 16º lugar. De hecho se generó toda una polémica alrededor del asunto, puesto que la estrategia del equipo le impidió terminar mejor posicionado.

A Colapinto le ordenaron dejar pasar a su compañero Pierre Gasly (terminó 17º) en las primeras vueltas, tuvo un par de paradas por boxes no tan óptimas y, para colmo, el francés tardó demasiado en dejarlo pasar cuando el argentino luchaba por el 10º puesto —el cual otorga un punto-— en el cierre.

El propio Colapinto, apenas terminada la carrera, declaró a la prensa: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado porque no había que esforzarse mucho. Era simple y es una pena, pero ahora hay que enfocarse en la próxima”.

Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Países Bajos podrá verse en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Otra alternativa es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

¿Cuándo es el Gran Premio de Italia de Fórmula 1?

Viernes 29 de agosto

11:30 | Práctica libre 1

15:00 | Práctica libre 2

Sábado 30 de agosto

10:30 |Práctica libre 3

14:00 | Clasificación

Domingo 31 de agosto

13:00 | Carrera

