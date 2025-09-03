La fundadora y directora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, Raquel Vivanco, expuso este miércoles por la 750 los datos más recientes recopilados en el informe que realizan periódicamente desde la organización y reveló que, en un contexto de creciente violencia, en lo que van del año hubo 164 femicidios en el país.

Ante la consulta de Víctor Hugo Morales, Vivanco resumió: “El año viene mal. Estamos en un contexto para nada favorable. De acuerdo a las estadísticas que construimos, Argentina tuvo 164 casos de femicidios. Esto nos habla de uno cada 36 horas”.

“Es una problemática que lejos de disminuir empieza a acrecentarse de la mano de los discursos de odio y el negacionismo de la violencia de género”, aseguró, respecto del discurso dominante en la gestión de Javier Milei.

Y explicó que no solo que el Gobierno “no contribuye”, sino que “con sus medidas y ajuste genera mayor indefensión de las mujeres”. “En líneas generales, se mantiene que el 15 por ciento de las mujeres asesinadas dieron una voz de alerta”, alertó.

Luego, afirmó: "Estas mujeres no contaron con el respaldo del Estado y hoy no están. Hay discursos que intentan criminalizar a las mujeres, porque nos acusan de mentirosas, y como muchas mujeres no creen en el sistema de Justicia van a pensar dos veces antes de hacer una denuncia”.

“Es una situación difícil, porque luego se van a ver amenazadas por un gobierno nacional que les dice que esa violencia no existe y que están mintiendo. Es un contexto para nada bueno en relación con esta problemática. Y la situación económica no contribuye a que muchas mujeres puedan salir de sus hogares”, finalizó.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género podés llamar al 144, para recibir asistencia y contención, en caso de emergencia al 911.

