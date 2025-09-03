Venecia se ha convertido en un escenario inquietante pero inspirador para muchos actores que desean alejarse de sus papeles tradicionales y emprender proyectos de mayor profundidad dramática. Este año, la ciudad italiana ha sido testigo de lo que podría ser el momento definitivo en la carrera de la estrella Dwayne Johnson, conocido por su apodo "The Rock", que marca su evolución artística. De estrella del cine de acción a actor con aspiraciones a premios, Johnson ha sorprendido a críticos y audiencias con su interpretación en The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie. La cinta biográfica captura la tumultuosa vida del luchador Mark Kerr, navegando entre el éxito y sus demonios personales.

Una transformación inesperada en su carrera

Johnson ha sido un pilar de películas de acción y comedia, con éxitos de taquilla extraordinarios. Sin embargo, The Smashing Machine representa un cambio significativo. Soportando el peso de un papel dramático profundo, el actor se entrega completamente a la historia de Mark Kerr, excampeón de la UFC, ofreciendo una actuación que muchos críticos describen como "inesperada".

Desde su tiempo en la WWE hasta las pantallas de cine, Johnson siempre ha llevado la marca de un entretenimiento seguro y espectacular. Pero dentro de él había un deseo latente de explorar otras formas de actuación, de no solo recrear su imagen, sino de concederse una oportunidad para brillar en un espacio diferente.

La transición no ha sido fácil. Johnson ha tenido que lidiar con su propia ansiedad sobre si podría asumir tal papel y superar las expectativas que Hollywood ya había establecido para él. "Es un desafío", confesó Johnson, agregando que el apoyo de colegas como Emily Blunt y del director Safdie fue crucial en su viaje hacia este proyecto transformador.

La interpretación de un personaje complejo

Mark Kerr no solo fue un luchador destacado, sino también una figura compleja. Sus problemas con la adicción a los analgésicos, un componente vital de la narrativa, añaden una capa de intensidad que pocos actores logran alcanzar. La metamorfosis de Johnson en Kerr se consiguió mediante prótesis y un intenso trabajo actoral, lo que elevó la autenticidad de su interpretación.

La participación de figuras de las MMA como Ryan Bader y Bas Rutten le proporciona a la película un sello de legitimidad. Kerr, quien está presente en la promoción de la cinta, ha dado su bendición a la interpretación de Johnson, señalando que la honestidad en la representación de su historia significa mucho para él.

Un éxito asegurado en taquilla y crítica

The Smashing Machine debutó con un impresionante puntaje inicial de 94% en Rotten Tomatoes. Este reconocimiento posiciona a Johnson como un posible competidor en los premios Oscar del próximo año, ya que los críticos destacan su habilidad para desaparecer en el papel, dejando atrás su imagen de héroe de acción.

Aún falta tiempo hasta que la película llegue a cines internacionales, con un estreno programado para el próximo 3 de octubre en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las reseñas y el entusiasmo generado proporcionan un fuerte indicio de que la cinta podría cosechar numerosos premios.

La ovación continúa

A medida que más críticos y cinéfilos tengan acceso a la película, las opiniones seguirán alimentando las expectativas. Venecia fue solo el comienzo, y si el actual eco crítico persiste, Johnson podría marcar un hito en su carrera.

En esta ocasión, su osado salto hacia papeles más complejos no solo podría transformar su imagen pública, sino también extender las posibilidades para otras estrellas del cine de acción que desean explorar papeles más desafiantes.

Si bien su candidatura al Oscar aún es solo un rumor, The Smashing Machine ha hecho su trabajo: ha logrado que el mundo mire a Dwayne Johnson bajo un prisma totalmente nuevo.

