Si de algo ha servido el gobierno de Javier Milei en la Argentina, o los de Michel Temer y Jair Bolsonaro en Brasil, es para comprobar la precariedad de ciertos acuerdos sociales y colectivos que hasta hace poco se daban por sentado. En especial en el mundo de la cultura, al que estas gestiones llegaron con su extraña concepción de la libertad y la firme intención de dejar tierra arrasada. En este contexto, con el Instituto del Cine aún paralizado en nuestro país, que un festival de cine en la región cumpla casi 30 años de actividad ininterrumpida debe considerarse una prueba de que tenacidad y resistencia son herramientas valiosas en el terreno de la gestión cultural. Ese festival es el Florianópolis Audiovisual Mercosur (FAM), que en 2025 llega a su 29° edición, que se celebrará entre el 4 y el 10 de septiembre, en la ciudad capital del vecino estado de Santa Catarina.

El FAM es considerado el festival más grande del sur de Brasil gracias a su nutrida programación, que funciona como espejo de la producción cinematográfica más reciente en el ámbito de la comunidad Mercosur. Con un trabajo curatorial encabezado por Marilha Naccari y Tiago Santos, este año supera los 70 títulos, y se encuentra organizada en diferentes secciones competitivas y de panorama, incluyendo largometrajes, cortos, películas en construcción y videoclips. Con un marcado perfil social, la selección pone un fuerte foco en temáticas como pueblos originarios, comunidad LGBT+, feminismos, los derechos de las llamadas minorías y distintas problemáticas políticas. Además, este año las películas elegidas registran una interesante inclinación por el documental, aunque sin desatender a la ficción como un poderoso canal expresivo.

Compraventa, de Tomás Murphy, será parte de la competencia de cortos.

Todos los años las producciones argentinas suelen constituir una presencia importante dentro de la programación del FAM y 2025 no es la excepción, registrando doce producciones repartidas en diferentes secciones. La más destacada es el largometraje Escritor, nueva película de la cineasta Paula De Luque, que forma parte de la Competencia de Largometrajes Mercosur en carácter de estreno mundial. El film aborda desde la ficción la figura del escritor y periodista Rodolfo Walsh, para rescatar la historia detrás de los fusilamientos de José León Suárez y la investigación que concluyó en la publicación de Operación Masacre, el famoso libro de 1957 que, junto con A sangre fría (Truman Capote, 1966), marcó el nacimiento del género literario de no ficción. Escritor cuenta con los protagónicos de Diego Cremonesi y Vera Spinetta, encabezando un elenco que reúne también a Carla Pandolfi, Carlos Portaluppi, Germán Da Silva, Luis Ziembrowski, Jimena Anganuzzi, Pepe Monje y Nicolás Pauls.

La competencia de largos incluye también a Alí, biopic del cantante Alí Primera. Dirigida por el venezolano Daniel Yegres Richard, cuenta la historia de ese icono de la canción de protesta latinoamericana, cuya obra más conocida es “Techos de cartón”, conmovedor retrato político y poético de las clases obreras. La selección oficial se completa con cuatro documentales, dos de ellos de origen colombiano. Se trata de Soñé su nombre, de Ángela Carabalí, en el que la directora registra la búsqueda de su propio padre, un trabajador agrícola afrodescendiente víctima de desaparición forzada en la década de 1990, y de Un nuevo amanecer, en la que la bogotana Priscila Padilla regresa al pueblo en el que se crió para retratar a las guerrillas rurales desde un punto de vista femenino.

A ellas se suman la paraguaya Kuarahy Ára - El Tiempo del Sol, de Hugo Gamarra Etcheverry, y Aprender a sonhar, de Vitor Rocha, única representante brasileña de la competencia. Esta última es un ensayo acerca del recorrido de un grupo de jóvenes indígenas y el choque cultural que se produce al ingresar a la universidad, mientras que la primera es un ensayo de investigación sobre el cine paraguayo de amplio recorrido por festivales de todo el mundo.

Insomnia, de Tomás González Montalvo.

La Competencia de Cortometrajes Mercosur es la que registra la mayor participación argentina, con cuatro de los doce títulos incluídos. El más notorio tal vez sea Compraventa, cuyo director Tomás Murphy fue guionista de Simón de la montaña, de Federico Luis, premiado en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes el año pasado. Por su parte, Insomnia, de Tomás González Montalvo, propone un innovador trabajo experimental que combina acción en vivo con imagenes generadas con inteligencia artificial, para narrar una historia de ciencia ficción.

Los otros dos cortos argentinos en esta competencia fueron realizados bajo el formato de coproducción. Uno de ellos es La falta, de Carmela Sandberg, que narra la historia de un grupo de maestros que debe cuidar a una nena, a la que un día nadie va a buscar a la salida de la escuela. El film pasó este año por la Competencia Argentina del 26° Bafici y cuenta con fondos uruguayos dentro de su esquema de producción. El último corto nacional seleccionado es el animado Mitã'i Churi, de Elián Guerin, fábula antibélica en la que todos los niños de un pueblo son reclutados por el ejército. Coproducción argentino-paraguaya, Mitã'i Churi fue el proyecto ganador de la Convocatoria Entre Fronteras, impulsada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo.

Dentro de la Competencia de Videoclips del FAM, la representante argentina es la cantante urbana Serena Ciga, quien participa con el video de la canción “Filosa” (dirigido por el cineasta Ezequiel Soma), primer corte de su álbum debut Cuestión de actitud, lanzado en el més de julio. Serena Ciga no solo es la única argentina de la sección, sino la única artista femenina dentro de una selección en la que compite junto a cuatro artistas varones procedentes de Brasil, Bolivia y Venezuela. Por su parte, en la Muestra Online auspiciada por la petrolera de bandera Petrobras, la Argentina está presente con tres obras: Las cenizas están quemando, de Lucas Leônidas, en coproducción con Brasil; Miren Felder, con dirección de Malen Otaño; y Todo lo que se transforma, dirigido por Fran Caffarel.

La participación nacional se amplía con los trabajos incluídos en la muestra competitiva vinculada al evento de mercado del FAM, Muestra WIP (películas en construcción), donde aparece otra coproducción, nuevamente con Brasil: la ficción Brutus, de Marcelo Toledo. Finalmente, dentro del ECM+LAB, un laboratorio de proyectos con consultorías individuales y conjuntas, dedicado a la integración entre productoras de contenido audiovisual y distintos actores interesados en identificar oportunidades de coproducción, desarrollo de contenido, distribución/adquisición, los proyectos argentinos son: Call Center, de Miram Producciones; y Nadia y Yo, de Musgo Cine y El Médano Producciones.