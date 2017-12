La conductora Maju Lozano realizó una fuerte denuncia de abuso a través de su cuenta @soymajulozano en Twitter: “Fuimos a cenar con amigas –tuiteó la conductora–, en la mesa de al lado 5 tipos empezaron a molestar, le pedimos que nos dejen tranquilas que estábamos charlando, uno de ellos me empieza a tocar la espalda, le pido que no me toque, lo vuelve a hacer, le vuelvo a pedir x favor que no lo haga más”. “Vuelve a hacerlo, sus amigos ríen obviamente! mis amigas le dicen que no moleste, lo vuelve a hacer Me doy vuelta y le grito lo volvés a hacer y llamo a la policía Me temblaban las manos, solas nosotras y mis amigas explicándole a ese imbécil que no me tocara”. “Juro que le estuve x partir una botella en la cabeza, se que no es la forma, pero la impotencia de la invasión me superaba, fue violento, intenta tocarme de nuevo, y el pelotudo del amigo le dice: pará que esta loca te denuncia x falso acoso todos ríen”. “Yo era la Loca!!! El tipo me tocó 5 veces la espalda de manera desagradable y yo era la loca? Juro me contuve para no explotar en llanto, nadie hizo nada, los del restaurante no tuvieron reacción, las otras mesas sólo miraban, no sé, siento que nos falta un montón, no entiendo”. “Obviamente nos fuimos nosotras la situación era insostenible... no me puedo dormir, x momentos lloro, no sé de impotencia, de sentir...”. “Que todavía nos falta mucho para aprender... que todavía muchos no entendieron que no es no... no lo sé... siento impotencia x mí x todas y por todos lo que miraban y no hicieron nada...”