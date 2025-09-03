A tres años del atentado contra Cristina Kirchner, el celular del diputado Gerardo Milman no aportó ninguna evidencia que lo vincule con los hechos. Así lo confirmó el segundo peritaje judicial. La investigación llega tras un recorrido marcado por irregularidades: la entrega de un iPhone 14 Pro que aún no estaba a la venta en septiembre de 2022 y denuncias de una de sus asistentes, Ivana Bohdziewicz, quien aseguró haber sido obligada a borrar información de su teléfono bajo presión e intimidación.

La investigación sobre el diputado Gerardo Milman arrancó después de que el testigo Jorge Abello asegurara haberlo escuchado en un bar decir: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Esa frase alertó a la querella y puso al legislador bajo la lupa por su posible vinculación con el atentado a Cristina Kirchner.

El diputado Gerardo Milman fue señalado por un testigo en la confitería Casablanca días antes del atentado a Cristina Kirchner, frase que motivó la investigación sobre su posible vinculación con el hecho.

Durante meses, Milman se negó a entregar sus dispositivos. Recién en agosto de 2023 entregó un celular como gesto de colaboración. Se trataba de un iPhone 14 Pro que recién salió a la venta a mediados de septiembre de 2022, por lo que no estaba en circulación al momento del ataque, y, según los registros judiciales, tampoco fue usado en las semanas posteriores.

La intimidación a la secretaria de Milman

La causa también incluye denuncias de presuntas irregularidades previas a la entrega del iPhone. En noviembre de 2022, la asistente Ivana Bohdziewicz declaró que fue llevada, junto a otra colaboradora y a Milman, a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito borró información de sus teléfonos y del diputado durante varias horas.

Ivana Bohdziewicz (derecha) denunció que junto a la otra secretaria de MIlamn, fueron llevadas a oficinas donde se borró información de sus teléfonos, lo que generó alertas sobre la manipulación de evidencia.

Carolina Gómez Mónaco, la otra asistente, recibió un celular nuevo y se cambiaron las claves de los dispositivos para dificultar cualquier análisis judicial.

Días antes del atentado, se registraron instrucciones de borrar chats y fotos en un grupo de WhatsApp denominado “Las Reinas del Despacho”, donde también se mencionaba a la esposa de Milman, la diputada Florencia Retamoso.

Pericias tardías y un resultado previsible

Tras la entrega del iPhone por parte de Milman a la jueza Capuchetti, y luego de meses sin facilitar la clave, se iniciaron las pericias sobre el dispositivo. D urante el análisis se revisaron más de 650.000 eventos, incluyendo mensajes de WhatsApp, Signal y Telegram, correos electrónicos, audios e imágenes.

Todo corresponde a períodos posteriores al atentado, ya que, según denunció la querella, el teléfono no existía en 2022 y, además, se habían borrado datos previamente.

El resultado era, en cierto modo, previsible: no se encontró ninguna comunicación que vincule a Milman con el atentado. Las irregularidades denunciadas por la querella --entrega tardía del celular y borrado de información-- hacían difícil que el equipo aportara pruebas sobre los hechos investigados.

Aun así, la causa continúa abierta. La querella mantiene la presión sobre los otros dos celulares que Milman habría utilizado en 2022 y reclama que se secuestren y pericien esos dispositivos, mientras el expediente avanza sobre estas irregularidades y la "extraña" actuación de la Policía Federal.

