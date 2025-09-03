La política comercial de Donald Trump enfrenta un posible veto judicial. El viernes pasado, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal decidió que la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario eran ilegales. La administración Trump tiene tiempo hasta el 14 de octubre para apelar ante la Corte Suprema. El fallo, con 7 votos a favor y 4 en contra, abordó la legalidad de los aranceles "recíprocos" impuestos en abril como parte de su guerra comercial, así como los tributos impuestos en febrero a China, Canadá y México. Si la Corte rechazara una apelación del gobierno, el Estado norteamericano podría verse obligado a devolver la plata recaudada por los nuevos aranceles. "Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total", advirtió Trump.
