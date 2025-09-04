El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y máximo favorito al título, dio una muestra de poder al ganarle a su compatriota Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2, y se clasificó así para las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Gracias a esta victoria, Sinner se enfrentará este viernes con el canadiense Felix Auger-Aliassime (27°), que en la tarde del miércoles había eliminado al australiano Alex De Miñaur.

Como a lo había hecho a lo largo de todo el torneo, Sinner dominó de principio ante Musetti, que sólo pudo poner algo de presión en el segundo set, cuando sostuvo su servicio hasta el 4-4. En ese momento, sacando 30-40, cometió una doble falta que fue el principio del fin. Tras el quiebre, el número uno del mundo cerró el set con su servicio y ya se encaminó hacia un triunfo sencillo en el último parcial.

Sin mayor desgaste, Sinner es amplio favorito para quedarse con la semifinal ante Auger-Aliassime, que mostró que está volviendo a su mejor nivel ante De Miñaur, pero todavía parece lejos de las prestaciones del italiano. Por eso, toda la atención del viernes está focalizada en la otra semifinal, donde el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz protagonizarán un interesantísimo duelo generacional.

Djokovic, séptimo favorito, viene de imponerse en un duelo durísimo ante el estadounidense Taylor Fritz, que dominó buena parte del desarrollo pero no pudo cristalizarlo en los puntos claves, donde el serbio mostró toda su templanza y personalidad. De esa manera, pese al desgaste por sus 38 años, el ex número uno sacó adelante un partido que estaba muy complicado.

La incógnita pasa por saber si eso le alcanzará para pelear ante Alcaraz, que viene mostrando un alto nivel y que no perdió sets en lo que va del torneo. El español se sacó de encima al checo Jiri Lehecka sin complicaciones y aparece como el principal candidato a pelearle el título a Sinner. Claro que primero tendrá que lidiar con Djokovic, que lidera el historial entre ambos 5-3 y que le ganó cuatro de los últimos enfrentamientos.



