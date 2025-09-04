La justicia dio lugar a un amparo colectivo e instó al Gobierno de Javier Milei a devolver al normal funcionamiento al hospital público especializado en salud mental Laura Bonaparte, actualmente intervenido tras fatídicos meses de intentos de cierre y la resistencia de los trabajadores.

La medida llegó desde el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5, a cargo del cuestionado juez Patricio Maraniello, el mismo que prohibió días atrás publicar los audios de Karina Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS.

De esta manera, su fallo insta a la cartera que conduce el ministro Mario Lugones para que reabra las guardias durante los fines de semana y que se restablezca el normal funcionamiento del nosocomio especializado en salud mental y adicciones.

La medida que terminó en esta cautelar fue impulsada por la Asociación Civil “Proyecto 7” que trabaja desde hace años con gente en situación de calle, ya que muchos de los usuarios del hospital pertenecen a ese colectivo de personas.

El coordinador nacional de la organización, Horacio Ávila, explicó sobre este gran avance ante la pregunta de la 750 que el fallo lo que hace es “retrotraer” las funciones del hospital hasta octubre del 2024, cuando el centro de salud fue intervenido.

“Lo más importante del amparo, y con un laburo enorme de nuestro abogado, es que la presentación se hizo de por parte de cuatro compañeras que tenían tratamiento ahí”, dijo.

Y añadió: “Ellas fueron con las que presentaron el amparo. La justicia tiene que sentir que hay legitimidad de la parte que reclama. A través de estas compañeras y de la organización se logró que se tomara la demanda y lograr un fallo importante”.

Por otro lado, dijo, “lo más importante es que a partir de cuatro personas que eran beneficiarias del hospital pudimos lograr que se vuelva al estado anterior, que estén las guardias 24 horas, que haya internación, que se vuelva a tomar a personal que se despidió”.

“El hospital Bonaparte es un hospital que, además del trabajo que hace, que no hay en otros lugares, recibe a mucha gente de otros lugares. Es como si fuera del Garrahan pero de salud mental y consumos problemáticos”, afirmó.

Según contó Ávila, desde el juzgado dejaron disponible un mail —[email protected]— para que cualquier persona que se vaya a atender pueda denunciar si el amparo no se está cumpliendo.