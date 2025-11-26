Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

En el Senado de la Nación

“Broma de mal gusto o intereses espurios”: la comunidad armenia rechazó el acto negacionista de Villarruel junto a Turquía

En la exposición la Vicepresidenta convalidó el discurso del embajador turco, mientras su país no solo continúa negando el Genocidio, sino que apoyó a Azerbaiyán en la limpieza étnica de Artsaj.

Temas en esta nota:

El País

En el Senado de la Nación

“Broma de mal gusto o intereses espurios”: la comunidad armenia rechazó el acto negacionista de Villarruel junto a Turquía

Una maniobra contra las causas de lesa humanidad

La justicia investiga a un alto mando de la Armada por intentar destruir documentación

La agenda del Gobierno

Javier Milei: reunión de Gabinete y del Consejo de Mayo

Roque Presti, un represor que murió impune

Los secuestros que reconoció ante la justicia el padre del futuro ministro de Defensa

Economía

Whirlpool

Caída en las ventas y apertura importadora

Las consecuencias del modelo Milei: Whirlpool cierra su fábrica en Pilar y despide a 300 trabajadores

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de noviembre de 2025

La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas

El dólar oficial apunta al techo

La contracara de un consumo popular que no repunta

El aumento de la luz impactó más en los sectores medios

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Claves para compras seguras

Black Friday Argentina 2025: cuándo es, los descuentos y consejos para no caer en estafas

Seis años y ocho meses de cárcel

Diego García, el ex mediocampista de Estudiantes, fue condenado por la violación a una jugadora de hockey

Choque Almagro

Quito y Colombres

Impactante choque y vuelco en Almagro

Calor en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre

Deportes

Es por la causa por presunta administración fraudulenta

Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo

FOTO REDES SOCIALES redes sociales homenaje diego maradona

Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida

Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad

Gustavo Costas

Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River

De la honestidad brutal de Costas a la “autocrítica” de Gallardo

Marcelo Gallardo

Opinión

River dejó de creer en River

Por Daniel Guiñazú