Este miércoles la revista científica Nature publicó un descubrimiento sobre Marte: el planeta rojo cuenta con un núcleo interno sólido similar al de la Tierra. El estudio fue realizado gracias a los datos arrojados por la misión InSight que incluyó más de 1300 terremotos y el análisis de investigadores chinos y estadounidenses.

Según se supo este núcleo interno sólido tiene un radio de aproximadamente 600 kilómetros (lo que equivale a un diámetro cercano a 1200 kilómetros). Hasta hace 5000 millones de años Marte fue un planeta con océanos y ríos donde podrían haber existido algunas formas de vida, hasta que un giro inesperado apagó su campo magnético y lo convirtió en un desierto con una radiación que imposibilita la estadía de todo ser vivo, sin agua y con temperatura promedio de -50º.

La misión InSight comenzó en 2018, captando los movimientos del planeta vecino. Cuatro años más tarde, tras haber registrado más de 1000 movimientos internos, el polvo inutilizó los paneles solares de la nave finalizando su vida útil. Igualmente, sí pudo demostrar la estructura interna marciana. Es que si bien las creencias previas aseguraban que Marte tenía solo un núcleo líquido que se enfrió y quedó duro, se descubrió que el planeta rojo tiene un núcleo sólido (junto a otro líquido) y que aún se mueve internamente.

Los autores del estudio son 5 investigadores chinos y 1 solo estadounidense, y el grupo es liderado por Huixing Bi y Daoyuan Sun. Ninguno integró el equipo de la misión InSight, pero fueron los primeros en analizar los terremotos ocurridos en Marte para investigar cómo estaba formado el planeta. De esta forma se descubrió que Marte posee una estructura similar con un núcleo líquido y otro sólido. Los mismos investigadores señalaron que el componente más presente en el núcleo sólido es el hierro y que también hay otros elementos como el oxígeno. Todo esto está recubierto por otro núcleo líquido que incluye azufre, oxígeno, carbono e hidrógeno.

Debates científicos

Los resultados de este estudio generaron discusiones en la ciencia. Simon Stähler, geofísico de la Escuela Politécnica Federal de Suiza y colaborador de la misión InSight, afirmó que "los datos no me convencen del todo" y sólo consideró que "hay un 30% de probabilidades de que esto sea cierto". Sin embargo reconoció que los resultados "pueden estar mostrando cosas sobre los materiales que no entendemos aún".

En contrapartida Antonio Molina, geólogo planetario del Centro de Astrobiología de Madrid, calificó a los resultados como "muy interesantes" y destacó que "Marte se parece más a la Tierra de lo que se creía". Además, el español señaló como posibilidad que "Marte está más envejecido de lo que creíamos", por lo que inició la cristalización interior (pasaje del estado líquido al sólido) aunque seguiría vivo.

Nicholas Schmerr, geólogo integrante de la misión InSight, intentó explicar por qué ambos planetas son tan parecidos en su estructura pero tan diferentes. Para él "la existencia de un núcleo interno sólido en Marte y el hecho de que no haya campo magnético sugiere que la cristalización va muy lenta, impidiendo generar el campo magnético".

La ciencia argentina opina

En comunicación con Página/12 el investigador adjunto del Instituto IDEAN (UBA-CONICET), Mauro Spagnuolo, afirmó que InSight fue "la primera misión que midió datos geofísicos del interior de Marte", con el objetivo de medir temperatura y sismos para "entender la estructura interna" del planeta. "Se esperaban detectar sismos, pero que la mayoría fueran por impactos de meteoritos", declaró Spagnuolo, confirmando que "la primera sorpresa" fue que registraron más movimientos internos que objetos celestes.

Para geólogo planetario la importancia de este estudio radica en que "se empezó a entender por primera vez la estructura interna de Marte", con la noticia de que el centro del planeta rojo no es únicamente sólido por enfriamiento, si no que aún hay líquido, por lo que es "parecido al que tiene la Tierra". Sin embargo, para el responsable del Laboratorio de Geología Planetaria del IDEAN se abrió la pregunta: ¿por qué se apagó el campo magnético de Marte si el núcleo de ese planeta es similar al nuestro?

Sobre los debates a raíz de los resultados, el investigador advirtió que algunos datos pueden modificarse al cambiar ciertos parámetros, por lo que en estudios próximos podrían variar los datos finales. Además, Spagnuoló consideró que "faltan datos para entender, por ejemplo, la composición y la temperatura", porque los actuales salieron "de una sola misión, de un instrumento, en un solo lugar de Marte". A la espera de más investigaciones, confirmó que es "bastante fuerte" la evidencia de algo sólido .

También estuvo en contacto con este medio Andrea Buccino, integrante del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, dependiente del CONICET y de la UBA), quien aseguró que "detectaron que el núcleo de Marte es similar al de la Tierra. Eso es importante porque el campo magnético se genera por los movimientos de los plasmas en el interior del núcleo de la Tierra. Así se genera el campo magnético terrestre que nos protege de la radiación solar evitando que nuestra atmósfera erosione". En Marte -- explica la científica-- "se apagó el campo magnético que lo protegía, entonces esa atmósfera se erosionó y perdió el agua líquida".

Buccino sostiene que el campo magnético de la Tierra, que habría dejado de funcionar en Marte hace millones de años, "actúa de escudo del viento solar y que si no estuviese, no estaríamos protegidos", lo que erosiona la atmósfera y es muy tóxico para la Tierra. Lo que ocurrió en Marte "es lo que pasa en El Eternauta, donde hay una inversión del campo magnético", ejemplifica la científica sobre uno de los últimos éxitos de la industria audiovisual nacional.

Informe: Juan Martín Bravo.