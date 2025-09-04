El diseñador italiano Giorgio Armani murió a los 91 años. El diseñador de moda italiano falleció a los 91 años "rodeado por sus seres queridos", informó la empresa este jueves. "Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló la compañía en un comunicado.

Figura indiscutible del mundo de la moda, conocido como el "rey" de la moda italiana, murió este jueves en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años.

El comunicado del Grupo Armani

Al comunicar su deceso, el Grupo Armani consignó que "el señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo"., lo que le obligó perderse el desfile masculino de alta costura en junio, algo muy poco frecuente en este incansable trabajador que nunca dejó los talleres., puso a la mujer y su libertad en el centro e inventó estilos, siempre caracterizados por su eterna elegancia.

Noticia en desarrollo.