El nivel de aprobación de Javier Milei cayó al punto más bajo desde que comenzó su mandato. La última encuesta realizada por Shila Vilker y Raúl Timerman revela que, por primera vez, la evaluación positiva es inferior a los 40 puntos. En esa medición periódica, Milei perdió 12 puntos en apenas seis semanas.

El deterioro de imagen pública, cuando es tan significativo, suele ser multicausal. La difusión mediática del audiogate puede ser una de las razones del desgaste gubernamental. Pero antes de estallar el affaire Spagnuolo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella ya había mostrado una caída del 13,87 por ciento intermensual a comienzos de agosto.

La marcha de la economía real brinda algunas pistas para entender el creciente malestar ciudadano. Transcurrido 20 meses de gobierno libertario, la actividad (y los ingresos) atravesaron tres fases diferentes: fuerte caída inicial, recuperación posterior y estancamiento actual.

El último dato del Indec referido al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un retroceso intermensual del 0,7 por ciento en junio. En el primer semestre, el indicador retrocedió en 4 de las 6 mediciones , siempre comparado con el mes anterior.

En julio, el Indice General de Actividad de Orlando Ferreres volvió a arrojar una variación negativa intermensual del 1 por ciento. Es el segundo peor dato desde marzo de 2024. “La economía quedó en un nivel apenas 0,3 por ciento superior al que tenía en diciembre del año pasado, evidenciando las dificultades que está teniendo para mostrar una expansión en 2025”, señaló la consultora Orlando Ferreres.

Intervención

En ese marco, el gobierno apeló a un fuerte apretón monetario para contener una disparada del dólar. Entre otras medidas, la conducción económica forzó a los bancos a renovar los vencimientos de deuda pública con la suba de los encajes bancarios (dinero que se obliga a mantener depositado en el Banco Central) alcanzando un nivel récord en 32 años.

La contrapartida fue convalidar una tasa del 75,7 por ciento anual para el tramo más corto. Además, el BCRA les prohibió a los bancos comprar divisas el último día hábil del mes, mientras multiplicaba su intervención en el mercado de dólar futuro. Por último, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro también intervendrá en el mercado libre de cambios.

El objetivo es llegar a las elecciones de octubre con estabilidad cambiaria. El arranque del mes de septiembre confirma que no será nada fácil. La cotización nominal de la moneda estadounidense llegó al punto más alto desde la flexibilización del cepo a mediados de abril. Desde entonces hasta julio, las personas físicas adquirieron 14.730 millones de dólares para atesoramiento.

En una entrevista radial en abril de este año, el presidente Milei sostuvo que "nosotros estamos haciendo todo para que el dólar tenga que ir a la banda inferior. Lo hago práctico, con los dólares que vamos a terminar juntando, el tipo de cambio de cobertura de la base monetaria amplia es 900 pesos”. Cuatro meses más tarde, el dólar coquetea con llegar al techo de la banda.

Más allá de eso, la mayoría de los analistas económicos-financieros coinciden en que la corrección cambiaria será inevitable antes o después de las elecciones. ¿El régimen de bandas transita sus últimas semanas?

En ese sentido, la consultora Vectorial sostiene que “el mercado ya no cree en la prevalencia del esquema actual luego de las elecciones. Así lo demuestran los Futuros, que ya perforaron la banda superior de noviembre en adelante, a pesar de que el BCRA cuenta con Reservas líquidas por 21 mil millones, si bien únicamente 7 mil millones son de su propiedad. Esto vino aparejado con una considerable caída del precio de los bonos en dólares, con su correlativo aumento del Riesgo País. El Gobierno lo atribuye a una potencial derrota electoral. Sin embargo, la preocupación de los inversores internacionales podría ser más material: en enero hay que pagar 4.200 millones de dólares por los Bonares y Globales, y el Gobierno cuenta con apenas 1.700 millones”. Aumento del dólar, tasas y riesgo país se combinan con una economía estancada, en medio de un trepidante calendario electoral. Argentinos, a las urnas.