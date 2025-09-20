El presidente Javier Milei tendrá un encuentro bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes por la mañana, en Nueva York, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. En la red social X, el Palacio San Martín hizo saber sobre la reunión, que tendrá lugar "en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos". Además, Milei se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La agenda internacional se planificó en el marco de su viaje y participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra para estas fechas, y que en 2025 marca el 80º aniversario de la creación del organismo. La comitiva presidencial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vocero, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein se les sumará una vez que estén en Nueva York.

El encuentro con Trump se dará en momento de extrema fragilidad política y económica del gobierno argentino, con una corrida cambiaria que atenta contra su política de bandas: sólo en los últimos tres días vendió más de mil millones de dólares de las reservas. A esto se suma el creciente malestar social, el rechazo a los vetos en el Congreso y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, habían planteado en en estas últimas horas que estaban en tratativas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para un préstamo, ante la asfixia por la falta de dólares. De este modo, el encuentro del martes podría ser un paso para que se concrete una nueva inyección de divisas en la economía argentina, es decir, más deuda. El Presidente dijo hoy que las “situaciones difíciles” lo “agrandan”.“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

Como ya es costumbre en sus viajes, Milei pasará a sumar otro galardón de derecha. Esta vez se trata del Global Citizen Award del Atlantic Council, que le otorgará el secretario del Tesoro, Scott Bessent por las reformas económicas que lleva adelante el gobierno libertario. Entre los homenajeados de la velada estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En cuanto a su discurso en la Asamblea General de la ONU, se espera un discurso alineado a la política norteamericana y al gobierno israelí. Pocos días atrás, en la decisión históricamente mayoritaria que logró la Asamblea General de la ONU por la "solución de los dos Estados, Israel y Palestina" -al mismo tiempo que contra Hamas- tuvo la excepción de los países que esta vez quedaron expuestos y al margen del reclamo del mundo. Argentina fue una de esas pocas naciones que rechazó una votación histórica, no vinculante pero con peso propio en este momento de la ocupación de Gaza.

En medio de la crisis de su gobierno, Milei presentará su nuevo libro La construcción del milagro, una recopilación del año y medio de gestión y de sus “hitos” frente al Ejecutivo. Será el 6 de octubre en el Movistar Arena, el lugar habitual de sus cierres de campaña, "con entrada libre y gratuita", según se anuncia.