En el marco del acto de cierre de campaña y junto a una multitud de vecinos, vecinas, militantes y dirigentes políticos, el intendente de Tigre y aspirante a senador provincial en la Primera Sección por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, enfatizó: "Vamos por la Argentina de la producción, empleo y trabajo digno". Y agregó: "Queremos llevar nuestra política a toda la Provincia, para que en Moreno, Campana, Escobar, Merlo, entre otros distritos, tengamos la seguridad que la ciudadanía merece".

La actividad se llevó adelante en el Club Deportivo Tigre, con la asistencia de una multitud de vecinos, militantes y dirigentes de Somos Buenos Aires de la Primera Sección Electoral. Allí, Zamora agradeció su cariño y dijo: "Creo que a nivel nacional este es un proceso que viene provocando resultados muy adversos para el Gobierno nacional y este 7 de septiembre no será la excepción porque lo vemos en la calle, cuando charlamos con vecinos, comerciantes y jubilados. Hay una realidad económica que los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sienten cada día, cuando abren la heladera. Sencillamente es así: la cuestión económica está provocando mucho dolor en las familias".

Consultado sobre la presencia de Axel Kicillof, quien cerró la campaña en su espacio político en Benavídez, Zamora manifestó: "De la noche a la mañana apareció el gobernador en nuestra ciudad. Vino al barrio El Progreso de Benavídez. Yo pensé que había ido a ver el arroyo Lola, que desde hace años requiere el saneamiento que debe hacer el gobierno bonaerense. Pensé que iba a venir al Hospital Provincial de General Pacheco, que se incendió hace cinco años y no hicieron ninguna obra para solucionarlo. Allí, un hombre de 48 años con pie diabético lleva diez días esperando una operación de amputación, sin conseguir turno en ningún hospital de la región".

Con respecto al accionar del Gobierno nacional, el intendente de Tigre declaró: "Tiene que haber diálogo entre los partidos políticos. Eso no lo hace Milei; es incapaz de generar un espacio de consenso entre los argentinos. Nosotros esperamos que este resultado electoral llame la atención del Gobierno nacional y genere un equipo que pueda trabajar con todos los sectores políticos".

En cuanto a la gestión en el Municipio de Tigre, el jefe comunal destacó la reciente inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes", la Pista de Atletismo "Abel Acevedo" validada internacionalmente, el Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero en General Pacheco. También comentó la pronta culminación de obras como: los dos teatros en Don Torcuato y El Talar y el avance del hospital de alta complejidad para adultos.

Una vez terminado el acto y ante la pregunta sobre significa haber cerrado esta campaña con una multitud de gente junto a Randazzo, Schiaretti y todos los candidatos y candidatas de Somos Buenos Aires, Zamora resaltó: "Me genera mucha alegría y entusiasmo por el resultado que podemos tener, pero también por el punto de partida que significa esta agrupación a nivel provincial: una fuerza nueva, con futuro. La construcción de esperanza. Esperamos tener un buen resultado el domingo en la elección".

Por su parte, Schiaretti expresó: "La verdad es que pienso igual que Julio. Tenemos, desde el peronismo, la misma visión: democrático, federal, republicano. El peronismo de la producción y el trabajo, que brega por la movilidad social ascendente. Somos la antítesis de lo que expresa el kirchnerismo. Expresamos, además, el peronismo de la gestión que tiene que hacerse a favor de toda la gente, no de manera parcial, eso es Julio Zamora. Veo lo lindo que está Tigre; siempre que venimos del interior queremos pasar por aquí. Ahí se nota que hay una gran gestión. Espero que los habitantes de esta ciudad y los de toda la primera sección electoral apoyen el próximo domingo a Zamora, por todo lo que significa, por lo que representa y por todo lo que ha hecho".

A su turno, Florencio Randazzo señaló: "Es muy importante salir de la trampa en la que nos han metido desde hace años, que es el antagonismo entre el kirchnerismo y ahora el mileísmo. Me parece que hay un camino diferente, que pone en valor la gestión, que es lo que mejora la calidad de vida de la gente. Siempre cuento que todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé y lo mismo ha hecho Julio Zamora aquí en el Municipio de Tigre. Recién decía que es fácil convencernos de vivir en el infierno, haciéndonos creer que no hay otra alternativa".

Y añadió: "Hay un camino diferente, gente más razonable, que se preocupa por el problema del otro, se hace cargo de él, sin agresiones ni descalificaciones, aun cuando hay diferencias. Tenemos que buscar soluciones a los problemas de la sociedad, que se vaya a votar y que no se vote lo mismo de siempre, porque si no, el resultado será el mismo. Hay una oportunidad importante: Julio Zamora es un gran intendente que encabeza la lista seccional, tenemos buenos y nuevos candidatos. Es una oportunidad de abrir un nuevo paso para que la Provincia de Buenos Aires encuentre dirigentes capaces de resolver los conflictos que nos preocupan a todos.