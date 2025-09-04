En el vasto universo televisivo y cinematográfico, pocos personajes han demostrado una capacidad de reinvención como Merlina Addams. Desde su creación en 1938 por el caricaturista Charles Addams, la hija de Gómez y Morticia Addams ha aparecido en todo tipo de pantallas, manteniendo siempre su esencia oscura y sarcástica. Este personaje enigmático y, a la vez, entrañable ha sido interpretado por distintas actrices a lo largo de décadas, cada una aportando un nuevo matiz a la figura, hasta llegar al fenómeno actual encabezado por Jenna Ortega en la serie de Netflix, Merlina.

De los primeros pasos televisivos a la gloria de la cultura pop

Todo comenzó en la década de 1960, cuando Lisa Loring presentó por primera vez a Merlina en la sitcom Los Locos Addams. Esta interpretación sentó las bases para las versiones futuras del personaje, permitiendo que su interés por lo macabro se entrelazara con una inocencia inusual. En la evolución del personaje, Christina Ricci marcó un hito en los años 90 con una interpretación que se volvió icónica para una generación entera. Con Los Locos Addams (1991) y su secuela, Ricci intensificó la personalidad grotescamente atractiva de Merlina, lo que catapultó su carrera.

La transición a la animación y las reinterpretaciones modernas

A medida que se avanzaba hacia el nuevo milenio, las adaptaciones animadas le otorgaron un nuevo aire al personaje. Cindy Henderson primero, y Debi Derryberry después, prestaron su voz a Merlina en diferentes series animadas, añadiendo la dimensión vocal a la ya rica personalidad de la joven. Más tarde, Chloë Grace Moretz asumió la tarea al ofrecer su interpretación en las películas CGI The Addams Family (2019) y su secuela, llevando a Merlina a una audiencia contemporánea como una adolescente más mistificada.

El resurgimiento del personaje con Jenna Ortega

Con la llegada de la serie Merlina en Netflix, dirigida por Tim Burton, la saga de Merlina entró en una nueva era. Jenna Ortega, con una actuación destacada, ha logrado encarnar a una Merlina adolescente por primera vez en una historia que explora con mayor profundidad su psique y su entorno. Su versión es cáustica, independiente y está más en sintonía que nunca con los tiempos culturales actuales, complementada por la dirección visualmente única de Burton. La serie ha batido récords de visualización, posicionando a Ortega como la cara más contemporánea del legado Addams y estableciendo un nuevo estándar para el personaje.

A través de estas variadas interpretaciones, podemos observar un reflejo no solo de cómo ha evolucionado Merlina Addams, sino también de cómo los tiempos y la cultura han cambiado a su alrededor. Las actrices que alguna vez vistieron las trenzas negras y el atuendo oscuro dejan un legado indiscutible, donde Jenna Ortega es, hasta ahora, la última protagonista de una saga en constante reinvención.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.