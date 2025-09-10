Después de 23 años, la causa por la desaparición de la familia Gill se reactivó por la designación del abogado Marcos Rodríguez Allende, que representará a los familiares de Margarita Gallegos (26), la esposa del peón rural Rubén “Mencho” Gill (56), y madre de cuatro hijos de entre 2 y 12 años. "Vamos a trabajar para tratar de obtener una respuesta para toda la familia y para toda la sociedad entrerriana", indicó el letrado.

Todos los miembros de la familia desaparecieron el 13 de enero de 2002 y fueron vistos por última vez en el campo donde vivían y trabajaban, La Candelaria, en Entre Ríos. El abogado anunció que brindará una nueva perspectiva al caso y que trabajará con determinación. La investigación asegura que es "muy compleja y dramática" porque "una familia completa, cuatro menores de edad y un matrimonio desaparecen de la faz de la Tierra, de la localidad del departamento de Nogoyá, en un campo cercano a Viale". El lugar tiene 500 hectáreas y se ubica en el pueblo de Crucecita Séptima, a 50 kilómetros de Paraná.

Principal sospechoso

Para Rodríguez Allende, la familia nunca se fue de ese campo: "Estoy convencido de que cometieron un grave delito con esta familia y que uno de los principales sospechosos fue --y digo fue porque falleció ya en un accidente de tránsito en 2016-- el propietario del campo", apuntó contra Alfonso Goette. En los últimos años, aparecieron testigos que señalaron a este hombre y hay averiguaciones judiciales que reforzarían esa hipótesis. Pese a esto, nunca quedó imputado en la causa.

Goette negó saber qué sucedió con la familia y llegó a defenderse diciendo "cómo los voy a querer matar si el más chico es hijo mío". Sin embargo, resulta sospechoso que el estanciero denunció la desaparición tres meses después. Entonces avisó también a los familiares de Gill: fue a la casa de una de las hermanas del hombre y preguntó por ellos. La familia no creyó ese planteo porque la vivienda de la familia no daba indicios de que se hubieran ido de forma planificada y Gallegos había dejado sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba de cocinera. Seis meses después de la desaparición, la familia también hizo la denuncia.

El estanciero argumentó que le había dado vacaciones a la familia, pero que no habían regresado. Desde la denuncia hasta que se realizaron las primeras inspecciones en la estancia pasó un año y medio. Luego, también se hicieron relevamientos, rastrillajes, excavaciones y controles de frontera que tampoco tuvieron éxito. En 2019 y 2022 se realizaron nuevas excavaciones en una estancia de la provincia junto al Equipo Argentino de Antropología Forense. Hace años, María Adelia Gallegos --madre de la esposa de Gill-- aseguró que es un "error buscarlos vivos, porque ellos ya están muertos y enterrados". Además, insistió en "que busquen donde vivían hace 14 años, que es el campo de Alfonso Goette".

Próximos pasos

El abogado fue crítico con los primeros movimientos de la investigación. "Los caminos fueron diversos, tomados por diferentes jueces, por distintos fiscales, y lamentablemente hasta la fecha nunca se supo absolutamente nada. Cuando digo estos caminos, digo distintas hipótesis, como que se habrían retirado del campo, de la localidad de Nogoyá, de la provincia de Entre Ríos, a diferentes lugares. Yo creo que todo este primer camino lo único que ha hecho es entorpecer de alguna manera la verdad de los acontecimientos. Nada de esto ocurrió", detalló.

La primera medida que tomará como querella será la revisión exhaustiva del expediente, que tiene 18 voluminosos tomos. Solicitó la colaboración tanto de la Nación como de la provincia en las diligencias que se llevarán a cabo en el campo.

El Ministerio de Seguridad Nacional tiene activa una recompensa de un millón y medio por el paradero e información fehaciente para cada miembro de la familia. En total, para toda la familia se ofrecen doce millones de pesos. Después de la muerte de Goette hubo testigos que se animaron a aportar datos a la causa. Según el fiscal de la causa --Federico Uriburu-- era "una persona de temperamento muy fuerte y era muy temido". Por ejemplo, en 2017 una persona declaró haber visto a Gill cerca de la fecha de su desaparición cavando unos pozos a pedido del dueño del campo y quejándose de ello. Ya se allanó la zona que marcó el testigo sin resultados positivos.

Informe: Natalia Rótolo.