Tres disparos, una adolescente de 14 años armada, más de 200 alumnos evacuados y cinco horas de operativo. La mañana de la tranquila ciudad mendocina de La Paz se vio alterada por un caso que pudo haber terminado en tragedia: la alumna de primer año del secundario abrió fuego en plena escuela con estudiantes y docentes a su alrededor, y con una 9 milímetros que es casi seguro que pertenece a su padre, un policía de la Provincia de San Luis, según informaron las autoridades. La adolescente fue contenida y finalmente entregó el arma, a la espera de su posible derivación a un hospital y mientras la Justicia empieza a investigar las causas del tiroteo.

La Paz es una pequeña localidad de alrededor de 12 mil habitantes del noreste mendocino, ubicada casi exactamente en un punto medio entre la capital provincial y la ciudad de San Luis. Tan pequeña es la ciudad que el hijo del intendente del municipio, Fernando Ubieta, asiste al mismo colegio que la adolescente que este miércoles abrió fuego en la Escuela N°4 Marcelino Blanco, ubicada en el cruce de las calles Maipú y Almirante Brown. El propio intendente se enteró de los disparos que paralizaron a la ciudad a través de un mensaje de WhatsApp de su hijo, a la vez familiar lejano de la chica.

Los estruendos rompieron la tranquilidad de La Paz pasadas las 9 de la mañana. Según pudo reconstruir este diario a partir de diversos testimonios, todo ocurrió cuando recién había terminado el primer recreo del turno. La adolescente regresó del baño con el arma ya cargada, luego de mostrarles la pistola a tres compañeras. Precisamente esas chicas dieron el aviso a una preceptora del turno, la primera adulta del colegio que pudo identificar la presencia del arma: "Cuando la encuentro, se abre la campera y saca la pistola del pantalón. La saca como apuntando y ahí le digo '¿cómo traes un arma a la escuela?' Entonces dispara el primer tiro y la dirección llama a la policía", narró Fabiana, la docente en cuestión, al Canal Siete mendocino.

Algunos videos grabados por los propios alumnos captaron el momento en que se escuchan las siguientes detonaciones, tanto con los estudiantes dentro de las aulas como con los agentes policiales ya ingresando a la escuela para intentar contener la situación. El Marcelino Blanco ocupa buena parte de la manzana en la que está ubicado, rodeado de un camping municipal, en un predio en el que el establecimiento cuenta con un extenso patio que le permitió a la chica, cuya identidad se resguarda, recorrer el lugar arma en mano. Cerca de las 11 de la mañana, los más de 200 alumnos y trabajadores del lugar ya habían sido evacuados, pero la chica seguía con el arma en su poder, refugiada en un espacio interno del patio sin querer soltar la pistola.

Al operativo de cinco horas para intentar contener la situación lo comandó un comité de crisis integrado por especialistas interdisciplinarios de los ministerios de Seguridad, de Salud y de Educación mendocinos, con la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales integradas por Grupo Especial de Seguridad y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros, todo supervisado por la fiscal de menores de La Paz, Griselda Digier. La niña finalmente entregó el arma pasadas las 14 tras dialogar con los dos negociadores asignados, y recién entonces las autoridades comunicaron la contención definitiva de la situación, con la chica acompañada de un equipo de atención específico.

Durante las cinco horas del operativo, los padres de la adolescente estuvieron en el colegio. Aunque en una primera instancia se rumoreó que el padre era un expolicía mendocino fuera de servicio, la información concreta es que el hombre sigue activo y es comisario actualmente, pero en la provincia de San Luis. Así lo confirmó el propio intendente de La Paz y más tarde la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, que ratificó que se trata de "un comisario en actividad", por lo que “la hipótesis principal es que el arma es del padre": "Creemos que es una pistola 9 milímetros que sería del padre", dijo la ministra sobre la información preliminar recolectada en el lugar de los hechos.

Para quienes siguen la problemática del uso de armas reglamentarias fuera del horario de servicio, la cuestión no es una sorpresa. Aunque centradas principalmente en casos de violencia institucional en que los propios policías utilizan las pistolas estando de civil, diversas organizaciones vienen advirtiendo sobre las fatales consecuencias del hecho de que las armas estén en las casas, a disposición no sólo del policía sino también de sus familiares incapacitados para el uso de armas, incluidos los niños. Un informe de la Asociación Contra la Violencia Institucional y el observatorio En Foco, publicado en junio por este diario, advierte que la cuestión "se explica por la vigencia del estado policial" que hace que "los policías sigan siéndolo aun cuando se encuentran fuera de servicio", haciendo que "muchos decidan llevar el armamento a sus casas, cargando con él las 24 horas del día".

Las dos organizaciones, y otras como el Cels, Correpi o la Red Argentina para el Desarme, vienen reclamando que se restrinja la portación del arma reglamentaria en horarios fuera de servicio. La Red, en tanto, ya venía alertando sobre la posibilidad de que casos de este tipo comiencen a incrementarse en las escuelas por múltiples factores, entre los que se encuentran las políticas y los discursos del Gobierno nacional en torno a la liberalización de armas y a la resolución de conflictos de forma violenta. La investigación deberá determinar, además, cómo es que la chica sabía cargar el arma, sostenerla en alto y hasta disparar.

Mientras tanto, durante toda la jornada circularon versiones de lo más variopintas sobre las razones que llevaron a la adolescente a disparar: desde que sufría acoso escolar por parte de sus compañeros hasta que fue al colegio con la intención directa de matar a una profesora de matemática. Las fuentes consultadas por Página/12 coincidieron en pedir prudencia sobre las versiones, mientras que el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que hasta el momento de los hechos no había registro formal en el equipo psicopedagógico que trabaja en la escuela de algún caso de bullying contra ella.

Durante la conferencia de prensa, Rus hizo hincapié en que "se trata de una niña, por lo que todas las hipótesis con respecto a su persona, su contexto y su situación deben ser protegidas de elucubraciones que tiendan a revictimizarla". La funcionaria subrayó que la chica "está sana y salva", y se evalúa su posible derivación a algún dispositivo de salud, con el Hospital Pediátrico Humberto Notti como principal destino posible. Rus confirmó que los disparos fueron tres sin precisar hacia dónde fueron dirigidas, aunque sostuvo que "no hubo atentados contra integrantes del colegio".

La causa quedó oficialmente a cargo de la Justicia penal de menores, que seguramente ordenará una reconstrucción del hecho. Antes que eso, como primera instancia, la jueza de familia Paula Maurano dictó una medida cautelar que ordenó que no se difunda el nombre de la adolescente ni imágenes que permitan identificarla. La medida se fundamentó "en las normativas vigentes de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantiza el resguardo de su identidad, su intimidad y su integridad psíquica". El viernes, cuando los alumnos del Marcelino Blanco regresen al colegio tras el feriado del Día del Maestro, tendrán una jornada de reflexión sin clases en la que se abordará lo ocurrido, mientras se evalúa el retorno a clases para el lunes que viene.