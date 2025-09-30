El gobernador Gustavo Sáenz inició la semana con un acto en una Casa de Gobierno repleta de emprendedores, empresarios y referentes productivos de distintos sectores. Allí presentó oficialmente el Fondo de Garantía Salta (FOGASAL), acompañado por el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El anuncio, que se enmarca en la crisis más aguda de las pymes argentina de los últimos años, busca ofrecer una alternativa de financiamiento en una provincia donde el acceso al crédito se convirtió en una barrera estructural.

“FOGASAL no es solo un fondo, es una herramienta de inclusión financiera", afirmó Sáenz en la presentación. Aseguró que se trata de una garantía a los empresarios para "convertir una buena idea en un gran negocio, para que un proyecto ambicioso no se quede solo en el papel por falta de crédito”. Incluso sostuvo que su aplicación cambiará las reglas del juego para empresarios y emprendedores. "El gobierno de Salta está aquí para acompañarlos. Con FOGASAL, la excusa del ‘no se puede’ ha quedado atrás”, manifestó.

La herramienta se constituirá inicialmente con $2.000 millones, aportados en partes iguales entre la provincia y el CFI. Según se adelantó, una vez que el Fondo requiera nuevas capitalizaciones, el organismo nacional sumará $1.000 millones más.

Por su parte, Ignacio Lamothe destacó la importancia estratégica del paso dado, dijo que el CFI viene trabajando con la provincia en la creación de este Fondo de Garantía a partir de una decisión estratégica del gobernador Sáenz, que es "de altísima relevancia para el sector productivo salteño”.





El funcionario nacional subrayó que la creación de este fondo tiene alcance estructural, ya que consideró que será una herramienta de desarrollo, de fomento, para acompañar a los que van a invertir y a los que van a tomar crédito. "Porque con esto estamos dando una solución estructural a un problema estructural de la economía, que es la falta de avales para acceder a créditos”, indicó.

El acto también sirvió para avanzar con otros convenios. Entre ellos, una inyección de $4.000 millones en nuevas líneas de crédito: Competitividad PyME, para proyectos de inversión; Programática, orientada a empresas lideradas por mujeres, eficiencia energética y reducción de huella de carbono; y la línea Triple Impacto, enfocada en iniciativas de abordaje integral.

Además, se rubricó un acuerdo de asistencia para la minería sustentable, sector clave en la agenda de diversificación productiva de la provincia.

Cerraron 546 empresas en Salta

La semana pasada, en el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento para Pymes en Bariloche, Sáenz había anticipado el lanzamiento de este Fondo, un “paso histórico para la provincia”, dijo. En aquella ocasión también apuntó contra el centralismo porteño: “Los que vivimos en el norte profundo y olvidado de la patria no hemos tenido una mirada federal. Siempre fue una mirada centralista de los distintos gobiernos”.

Más allá de la narrativa de la postergación federal, los números dan cuenta de la urgencia. Según reveló un informe reciente de Ciudadana Comunicación, entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron 546 empresas en Salta, lo que equivale a un empleador menos por día desde que Javier Milei asumió la presidencia. El retroceso fue particularmente fuerte en agricultura (249 cierres), comercio (198) y turismo (45). A ello se suma la destrucción de 12.714 empleos formales en apenas 18 meses.

El panorama se agrava con otro dato reciente: mantener en funcionamiento una pyme mediana en Argentina demanda 2.156 horas anuales y 66 trámites ante 15 organismos, según el Índice de Burocracia 2025. Es decir, 108 jornadas laborales completas destinadas solo a la administración.

En ese contexto, desde el gobierno provincial intentan que el FOGASAL se proyecte como un respiro, aunque limitado, a través de un mecanismo de avales para facilitar el acceso a créditos que las pymes hoy no consiguen por falta de garantías.

"El crecimiento de ustedes es el crecimiento de la provincia”, sostuvo el gobernador. Añadió que el Estado debe “dar posibilidades y herramientas a aquellos que tienen sueños, a los que emprenden con esfuerzo y responsabilidad”. Por su parte, Lamothe, habló de una “herramienta técnicamente compleja, regulada por el Banco Central” pero imprescindible para esta etapa.

El FOGASAL se inscribe entre la promesa oficial y la realidad económica. Y se presenta como un instrumento novedoso, técnicamente robusto y celebrado por los sectores productivos, pero que se enfrenta a la prueba de fuego en la calle, donde las persianas siguen bajando y el crédito es un recurso escaso.