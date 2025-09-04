"Qué peligroso, qué triste": cuatro palabras y un mensaje que todavía resuena en las redes. A Lali Espósito todavía se lo recuerdan, y ella no esquiva el bulto.

En una entrevista con Billboard Argentina, se refirió al instante en que se enteró de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner y su decisión de expresarse en redes sociales: "Ese momento en particular tenía que ver con que la Justicia puede considerar que una dirigente, sea Cristina o cualquiera, tiene que ir en cana. Pero creo que por la manera en la que se dio todo, las cosas que se dijeron y lo que se esperaba a nivel morbo, me parecía peligroso y triste, con el dirigente que fuera", recordó.

Lali también reflexionó sobre la actitud del Gobierno: "Me parecía peligroso el encare de la situación y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un dirigente opositor".

Desde su silla en La Voz Argentina, su llegada alcanza a cada punto del país y no pierde oportunidad para deslizar alguna indirecta. El otro día fue viral el momento en que le pidió a sus compañeros "que voten bien", al momento de tomar decisiones sobre sus respectivos equipos.

El regreso a Vélez

Después de dos estadios agotados en mayo, la historia se repite y tiene dos noches con todo vendido para este sábado y domingo.

Además, No vayas a atender cuando el demonio llama se mantiene como uno de los discos mas escuchados y la gira presentación ya tiene shows confirmados en Europa.

En la previa de los recitales, en los alrededores del estadio, se recibirán alimentos no perecederos dentro de la campaña "Ningún pibe con hambre" .

El respeto de los colegas

Consultado recientemente acerca de Lali, Luciano Scaglione, bajista de Attaque 77, destacó que la artista "es punk" por su actitud frente al poder: "El presidente la elige de contrincante y ella responde con una actitud que está buena, de agarrar la pelea y bancársela".

"Fanático" es uno de los pogos mas grandes de sus shows y se convirtió en bandera en distintas movilizaciones contra el presidente.

Miranda, Turf y Bersuit son algunas de las bandas que la han invitado al escenario y a grabar en estudio. En su disco tiene colaboraciones de Dillom y Duki. Visitó a Erreway en el Movistar Arena y es una de las caras mas vistas en la televisión.

A Lali la siguen las cámaras y las luces, con su música y también con sus palabras sobre la realidad del pais. Y no le escapa a dar su visión sobre el contexto social y político, plantando con fuerza su rol y compromiso, en cada acción y respuesta.