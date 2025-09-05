No es la primera vez que veo llorar a mi papá. El Oso, su hermano, está internado.

Dicen un montón de cosas sobre mi tío: que tiene problemitas, que es retrasado, retardado, re tarado. Al Oso no le importa. Sonríe, responde “¿qué hacés, Pipi?” a cualquier saludo y sigue. Solo a mi papá le dice su nombre. Creo que es el único que sabe.

Cuando era chica, yo salía para la escuela y él a hacer su trabajo. Barría veredas, colaboración a voluntad. Arrancaba en el Colegio Nacional. Ahí le daban un mate cocido y bizcochos. Después cruzaba a la peluquería de Noemí, que una vez a la semana le lavaba el pelo, los sábados, así le pagaba. Esos días arrancaba el recorrido al revés, para terminar ahí. Porque el Oso no es ningún boludo. De la peluquería iba a la YPF. Solía demorarse porque los del servicompras, jubilados, empresarios y gente al pedo que iban y venían toda la mañana, le daban charla. Seguía la farmacia y terminaba el recorrido en la plaza de la Iglesia. Almorzaba con nosotros pero vivía solo.

Una vez se quedó a dormir en casa. Cuando reventó el televisor contra el piso porque Lapegüe, el de “Prende y apaga”, mandó un saludo para todos los que estaban a dieta. Justo habíamos empezado un plan de alimentación saludable y el Oso creyó que lo espiaban. Esos días no prendimos la tele ni la radio, por las dudas. Órdenes de mi viejo. Mamá no estuvo de acuerdo. Ella quería que al Oso lo viera “algún profesional”, asi decía porque si algo se nos da bien en esta familia es hablar con eufemismos.

Mi tío me avergonzaba. Me saludaba, lo ignoraba. Lo miraba con desprecio, burlándome de sus dientes desparejos, de su bici vieja, cualquier cosa servía para que festejaran mi crueldad. Después volvía a casa y mirábamos juntos “La ley y el orden” por horas, como si yo no hubiera sido una forra.

También durmió en la comisaría. A la barra de Matute le pareció gracioso emborracharlo. Rompió la vidriera de Noemí, hizo pis en los lavacabezas, se llevó los ruleros y los fue tirando por la calle, haciendo un caminito hasta su casa. Así lo encontró la policía. A la mañana, cuando llamaron a mi papá para que lo buscara, el Oso estaba golpeado. Nunca supimos si había sido Matute o la cana. Mi viejo se enojó mucho, le gritó a mamá, al comisario, a mí. A mi tío, nada.

Al tiempo empezó a comprarse vino con la plata de las barridas. Cuando la de la farmacia le quiso pagar con productos, los agarró y los tiró contra la vitrina. Era uno de los últimos negocios que lo dejaban seguir barriendo, los otros le habían pedido perdón a mi papá pero “no lo querían más por ahí”. Mi mamá dijo lo mismo, pero fue ella la que se fue.

El Oso siguió yendo a almorzar con papá. Decía que extrañaba la comida de su cuñada, que dónde estaba, que por qué se había ido, que por qué no volvía. Mi viejo no contestaba.

Ese domingo fui a comer con ellos, asado. Llegué para la picada. Cuando entré vi vidrios y unas silla en el piso, a mi viejo de espaldas, inclinado hacia la pared y tirando manotazos. El Oso se cubría con los brazos, no devolvía, solo aguantaba. Como pude se lo saqué de encima, me puse en el medio “todo esto es tu culpa, estúpido”, gritaba mi viejo revoleando un vaso contra la pared. “ya no sé qué hacer, sos grande la puta madre”, haciendo mierda un portarretratos, “que estoy harto, no puedo más” tirando de un saque lo que había en la mesa. El Oso se achicaba con cada grito, con los de mi viejo y con los míos. “Que pasa preguntas, qué pasa, que todo es culpa de este idiota, este imbécil, retrasado de mierda”. Pateó una silla y salió dando un portazo. No sé cuanto estuve mirando la puerta. El Oso se levantó con miedo, ayudado de mi mano, me acarició el hombro y se fue. Me quedé ordenando, esperaba que mi papá volviera. Al final me fui, hay desastres que no se dejan arreglar.

Caminando a lo del Oso, vi pasar a los bomberos. Iban para el río. Aparecieron unos pibitos corriendo, uno me chocó y terminamos en el piso.

Era Iván, lo conocía de la escuela. En mi último año di unas horas de apoyo escolar a los de primero.

—Seño, yo no hice nada.

—Ey, tranquilo, nos chocamos nomás— le dije sacudiéndome el pasto del pantalón.

—No, seño, por lo otro, yo no hice nada. Él quiso.

Se agarraba las manos y movía las piernas como si quisiera salir corriendo.

—El Oso, seño, él quiso.

Sentí miedo.

—¿Qué cosa, Iván?

Respiré un par de veces él no se decidía a arrancar.

—Él vino. A mí no me gusta molestarlo, seño, pero él vino. Que lo dejemos decía, que quería probar la moto. Que no. Que dale, que lo dejemos, que nos daba plata. “Dale, Marito”, le decía, porque la moto es del Marito y el Marito que no. Pero después que sí, que por cien pesos lo dejaba subirse pero sin andar porque seguro el Oso no sabía. Que sí, sabía dijo. ”Por quinientos te dejo andar pero si te caes te cago a piñas” le dijo el Marito, y nos reímos porque el Oso es grandote, él se reía también. “Y si te doy mil ¿puedo hacer una prueba?” “Bueno, pero ¿qué prueba?” le decíamos, y no nos decía que prueba, nos decía que era una prueba espectacular, así decía, que tenía que tener las manos atadas, que él tenía cinta, que lo atemos al manubrio, que si no, se podía caer, que así era la prueba, que se la había enseñado el hermano, que siempre, siempre, siempre la hacían juntos, que lo atemos, decía. Y nosotros lo atamos. Y no sabíamos, seño, de verdad no sabíamos, él quería, no nos dijo, no nos dijo, que la prueba era tirarse con la moto al río.

Llegué al hospital, me senté en la vereda, al lado de mi papá.

—¿Sabés qué pasó?— pregunté con el miedo de no ser la única que supiera.

—Habrá estado borracho— escupió, largando el humo.

No tuve que mirarlo para saber que estaba llorando.