Los docentes nucleados en Feduba, que comprende a la Universidad de Buenos Aires (UBA), llevarán adelante el miércoles próximo una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo en respaldo a la ley de Financiamiento Universitario.

El próximo miércoles 10 de septiembre, junto al personal no docente y a estudiantes de la UBA, el gremio exigirá la “plena vigencia e implementación” de la norma, recientemente aprobada por el Congreso.

A través de un comunicado, manifestaron que la actividad busca también “rechazar la amenaza de veto” del presidente Javier Milei y “denunciar” ante la sociedad “la grave situación presupuestaria y salarial” que atraviesa el sector universitario, “con casi un 40% de pérdida salarial” desde el inicio de esta gestión.

“La propuesta invita a toda la ciudadanía a participar, escuchar y dialogar con docentes, estudiantes e investigadores en un espacio plural y accesible”, añadió el sindicato.

Esta actividad no sólo es organizada por Feduba sino también por muchos de los centros de estudiantes de las distintas facultades y otros gremios de la Universidad, que advierten sobre “la necesidad de contar con un financiamiento previsible y suficiente” para que se garantice “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el normal funcionamiento de las universidades, la continuidad de programas científicos, becas e infraestructura”.

“Este mes empezaremos a cobrar los nuevos ‘aumentos’ unilaterales del gobierno de Milei, todos a la baja de la inflación mensual. Además se depositará el bono irrisorio que aplica a los meses de junio, julio y agosto. Si hay veto, hay marcha”, concluyeron desde Feduba.

