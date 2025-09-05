La última oportunidad de Cristian Fabbiani de conservar su cargo en el banco rojinegro tiene día, lugar y hora. Será el miércoles 17 a las 18 en Villa Mercedes, San Luis. Así lo fijó Copa Argentina para el partido de cuartos de final entre Newell’s y Belgrano. Solo si la lepra avanza en el torneo federal el entrenador del parque Independencia podrá aspirar a tener posibilidades de persuadir a las autoridades que asumirán en el club tras las elecciones de fin de año.

Newell’s no jugó nunca las semifinales de Copa Argentina y por eso la posibilidad de hacerlo que tendrá el miércoles 17 es relevante, más aún por la instrascendencia deportiva que arrastra el club desde hace muchos años y la acumulación de clásicos perdidos que le impiden al presidente Ignacio Astore mostrarse en el estadio ante el hincha.

El partido con Belgrano se jugará en el estadio Unico La Pedrera de San Luis, con capacidad para 28 mil espectadores. La distribución de las ubicaciones la definirá la organización la semana que viene, pero los rojinegros tienen asegurada, al menos, 12 mil localidades. Las entradas se venderán en el Coloso del Parque en días y horarios a confirmar, aunque el expendio será abierto al público en general.

Pero antes de viajar a San Luis la lepra tendrá que hacer frente a la responsabilidad de de ganar su primer partido de local en el torneo Clausura el viernes de la próxima semana ante Atlético Tucumán por la 8º fecha. De cara a los próximos partidos Fabbiani no podrá disponer de David Sotelo, quien sufrió en la práctica del martes una fractura en el tobillo izquierdo que lo maginará del resto del torneo, aunque aún el jugador no tiene diagnóstico confirmado. Sotelo tenía muchas chances de reaparecer en la titularidad en la próxima fecha.

El plantel entrenó en Bella Vista con la ausencia del arquero Juan Espínola, quien hoy juega por Eliminatorias con la selección de Paraguay. Mientras que el chico Jerónimo Gómez Mattar volvió a entrenar con la reserva porque esta tarde se juega el clásico de reserva en Arroyo Seco con el equipo que dirige Lucas Bernardi.