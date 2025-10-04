El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó a través de un comunicado de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) que, a partir de este lunes 6 de octubre, la estación Río de Janeiro de la Línea A del subte se mantendrá cerrada por obras de infraestructura por aproximadamente tres meses.

En simultáneo con el cierre de la estación Río de Janeiro se encuentran inhabilitadas las estaciones Carlos Gardel y Uruguay (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), también por por remodelaciones.

Durante ese tiempo, el gobierno porteño ejecutará "trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos".

También aclaró que, en cuanto a impermeabilización, realizarán "trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación".

El proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

Obras de remodelación: trabajos anteriores y futuros

Con anterioridas se ejecutaron obras de remodelación de estaciones del subte en Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E).

El GCBA precisó que, en estos años, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

Las obras continuarán en Loria, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).