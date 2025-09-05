Mientras en el Senado la oposición lograba la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad que había vetado el Ejecutivo, el presidente Javier Milei viajaba a Los Ángeles en busca de recuperar la agenda política. No lo logró, pero se reunió con Michael Milken, financista y fundador del Instituto Milken. Luego tiene previsto reunirse, según informaron, con más de 50 inversores internacionales y líderes empresariales.

Milei viajó con una comitiva reducida ya que no participa su hermana Karina, involucrada en el caso de las coimas por medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El que lo acompañó fue el ministro de Economía, Luis Caputo y juntos llegaron cuando en Buenos Aires el Senado rechazaba el veto presidencial.

Antes de la reunión con Milken y los empresarios, Milei se encontró con Noel de Castro, ingeniera biomédica salteña y aspirante a convertirse en la primera astronauta argentina.