Con más de 500 mujeres convocadas en el monumento a Martín Miguel de Güemes, la campaña de Flavia Royón quiso mostrar uno de sus principales hitos rumbo al Senado. Bajo la consigna “Primero las Salteñas”, funcionarias, intendentas, concejalas, diputadas y referentes sociales y políticas, trabajadoras de toda la provincia se dieron cita para respaldar a la candidata a senadora nacional del frente Primero los Salteños.

Royón, micrófono en mano, dio un discurso que buscó dejar atrás la idea de cupo como límite para las mujeres en política. "Este es nuestro tiempo", aseguró. Dijo que no son necesarios cupos "para demostrar lo que sabemos hacer". "Somos mujeres decididas a transformar Salta con convicción, coraje y capacidad”, afirmó.

La convocatoria fue definida como “histórica” por las organizadoras, que buscan inscribirse como una demostración de fortaleza política y un punto de inflexión en la participación femenina en Salta. Para las asistentes, la imagen de Royón se consolida como una dirigente que combina visión política y fortaleza, con el desafío de llevar al Senado la voz del Norte.

Por otro lado, Royón también participó de un encuentro con las Cámaras de Turismo y Hotelería, donde apuntó a una de sus principales banderas: la defensa de una agenda federal en el Congreso. "Todo lo que demanda el mundo, energía, alimentos, minería y turismo está en las provincias, por lo cual, este es el momento de que nuestra Salta lidere y que haga escuchar la voz del interior en el Congreso Nacional”.

La candidata persigue el propósito de articular el reclamo regional con un diagnóstico sobre el futuro del país. En ese sentido, sostuvo que "el desarrollo de la Argentina depende del protagonismo de las provincias productivas, como Salta. Defender a Salta y a la región es defender el futuro del país”.

Con las Cámaras de Turismo y Hotelería





En esa línea, puso especial énfasis en el turismo como motor económico y pidió dejar atrás las soluciones de corto plazo. Dijo que la industria del turismo necesita reforzar la matriz competitiva y generar un plan de desarrollo a largo plazo, con infraestructura y reglas claras que fortalezcan la actividad.

"Asumo el compromiso de trabajar más juntos, para armar más estrategias que pongan en valor el potencial de toda la provincia de Salta y dejar de colocar parches que no aportan soluciones a futuro”, dijo en señal de acompañamiento a los empresarios y trabajadores del sector.

Entre el Monumento a Güemes y las reuniones con cámaras empresarias, la campaña de Flavia Royón se mueve entre dos ejes que buscan complementarse: la visibilidad de las mujeres en la política y la defensa del protagonismo del interior en la construcción del desarrollo nacional.