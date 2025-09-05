Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de 2026 al empatar 0-0 con Ecuador. El presidente Santiago Peña decretó un feriado este viernes para celebrar el histórico regreso de la albirroja a la cita mundialista.

"Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", expresó el mandatario en su cuenta en X.



"Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos", exclamó.



Una ley promulgada esta semana permite al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.

La clasificación de Paraguay

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate en cero ante Ecuador selló la clasificación y desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

"Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente", señaló el DT de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro.