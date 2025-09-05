Tras dieciséis años de ausencia, Paraguay volverá a jugar un Mundial, tras clasificar este jueves para el torneo de 2026 al empatar 0-0 con Ecuador. El presidente Santiago Peña decretó un feriado este viernes para celebrar el histórico regreso de la albirroja a la cita mundialista.

"Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación… 16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial. Gracias Albirroja! Hoy la Albirroja volvió. Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní", expresó el mandatario en su cuenta en X.

https://twitter.com/SantiPenap/status/1963776198443425987


"Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES FERIADO, para que todos los paraguayos celebremos juntos! ¡Volvimos al Mundial y lo festejamos todos", exclamó.

Una ley promulgada esta semana permite al mandatario declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.

https://twitter.com/PresidenciaPy/status/1963781531836563663

La clasificación de Paraguay

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate en cero ante Ecuador selló la clasificación y desató la algarabia de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

"Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente", señaló el DT de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro.