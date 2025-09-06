El Concejo aprobó el Paseo de la Lectura. Estará ubicado en la plaza Sarmiento, sobre la acera de calle Corrientes entre San Luis y San Juan, y se destinará a la venta e intercambio de libros usados. El proyecto también contempla la creación de áreas de lectura pública, con bancos en forma de libros. Los puesteros contarán con espacios adecuados y protegidos de las inclemencias del tiempo, a través de la instalación de estructuras o cobertizos que aseguren condiciones laborales apropiadas y garanticen la continuidad de la actividad sin depender del clima. Además, cada puesto llevará el nombre de un escritor o escritora rosarina, como forma de rendir homenaje a la producción literaria.