Cuando la actriz y productora Zoe Hochbaum participó en la serie El fin del amor, en 2021, no sabía que encontraría también la semilla de un nuevo proyecto. Porque fue en el set de la producción de Amazon Prime Video protagonizada por Lali Espósito donde conoció a Morena Fernández Quinteros, con quien rápidamente se hicieron amigas. “En unas vacaciones coincidimos los grupos de sus amigos con los míos. Yo venía de estrenar Traslados y Como el mar, y ya estaba pensando cuál sería mi próximo trabajo con (su productora) Orca Films. Ella me contó esta idea que tenía hace un montón, a mí me encantó y me quedé toda la semana pensando si sería ese proyecto”, recuerda ahora la productora y también protagonista del debut en la realización de largometrajes de Fernández Quinteros, Verano Trippin, que desde el jueves 11 de septiembre estará en las salas argentinas.

“Lo primero que me interesó fue cómo habla Morena, que tiene un lenguaje muy visual. Me contaba cosas y yo me daba cuenta que estaba viendo la película. Y después me interesó que sea una historia con dos amigas como protagonistas y sobre el desamor de ellas. Estamos acostumbradas a ver otro tipo de historias y con otro tipo de protagonistas, y me parecía muy lindo que acá lo central no fueran ellas, sino la amistad. En la adolescencia vos pensás que alguien va a ser tu amiga toda la vida, pero en la mayoría de los casos los caminos se bifurcan, las amistades se ponen en jaque y se tienen que tomar decisiones que hace que una vaya por un camino y la otra por otro. Eso te separa, te aleja”, agrega la actriz que en la ficción interpreta a Lena, una de las dos mejores amigas -a la otra la interpreta Miranda de la Serna- que trabajan como camareras en Bariloche y, con 19 años, sueñan con un viaje a Europa que solucione todos sus problemas.

Pero los problemas, claro, no se solucionan tan fácil. Bien lo sabrán estas amigas al buscar ingresos extras como repartidoras de drogas para la poderosa "capanarco" interpretada por Lali Espósito. Hochbaum cuenta: "Lali y Morena son amigas íntimas de toda la vida, y obviamente cuando ella sueña con hacer su película, sueña que esté su mejor amiga, más allá de que justo sea quien es. Cuando me lo dijo como una posibilidad, y ni que hablar cuando me lo confirmó, no lo podía creer. Yo venía de trabajar con Lali en El fin del amor y me había caído de diez, me había parecido una muy buena compañera. Nunca había trabajado con una diva, una estrella pop. Es algo muy grandilocuente, pero al final la conocés y es la persona más sencilla, tranquila y con oficio. Aprendí muchísimo con ella y nos divertimos un montón".

Las chicas entregarán primero unos porritos, después unas cajas cerradas de contenido misterioso y, finalmente, drogas duras. Es el puntapié inicial para que sus vidas tomen caminos inesperados, desembocando en lo que la Hochbaum, de 26 años, defina como una mezcla de géneros, “con parte de thriller y de sátira y cosas de terror y suspenso, pero también con muchas otras de las llamadas stoner movies, donde siempre vemos varones haciendo de fumones”. “La marihuana en esta película es una herramienta audiovisual. Estos dos personajes necesitaban plata para un viaje y en el guion elegimos la marihuana como conducto, como medio para eso. Podría haber sido que sean prostitutas, que es lo que más se ve cuando dos chicas necesitan plata. Acá fue una decisión que también le permite a la primera parte de la película no ser tan densa ni oscura, como sí pasa cuando aparecen las drogas duras. Esa oscuridad la vemos no sólo en términos de guion, sino también en la ropa, en el maquillaje, en el pelo y en el vínculo entre ellas", dice.

-¿Hay algo de viaje hacia el fin de la inocencia en todo el recorrido de estas dos amigas?

-Es un poco el camino hacia ese fin, porque ellas están ahí, con diecisiete, dieciocho años, y ya se le está terminando el comodín de la adolescencia. Creo que el fin de la inocencia tiene que ver con tomar conciencia de que las acciones traen consecuencias, de que no son un chiste. Cuando uno es adolescente, no pasa nada, ya fue todo. Pero las cosas tienen peso y las decisiones que tomás, aunque tengas 15 o 18 años, tienen consecuencias.

-Como el mar era sobre dos hermanas que descubrían un secreto familiar luego de la muerte de la madre. Ahí era clave la cuestión de la identidad. ¿Acá ocurre lo mismo? Porque podría pensarse que lo que hacen estas amigas es una forma de preguntarse quiénes son y qué quieren en la vida.

-Creo que la búsqueda de la identidad, cuando sos adolescente, es lo que más está presente. Estás todo el tiempo preguntándote quién sos. Yo tengo 26 años, tampoco soy mucho más grande, pero por más que esté cerca numéricamente, en términos de vida y de experiencia me siento muy lejana a la adolescencia. Sin embargo, siento que recién a mis 25 me dije que ya sabía quién era. La adolescencia es tremenda, porque cuando no sabés quién sos los límites están más difusos y la desesperación por buscar tu identidad, por saber qué querés, te puede llevar hasta lo que llegan estas chicas. Para ellas el viaje es la manera de resolver todos sus problemas y están obsesionadas con esa idea, cuando en realidad uno es mucho más uno por lo que no hace que por lo que sí hace.





-Si bien vos y Miranda de la Serna son muy jóvenes, ya tienen experiencia de rodajes. ¿Cómo fue el trabajo con una realizadora que hacía su primer largometraje?

-Con Morena ya había un terreno ganado, que es el terreno del amor, porque es mi amiga y una persona muy amorosa y muy segura de lo que quiere. Pero eso no la hace caprichosa, que para mí es lo más importante cuando uno va a trabajar con alguien. Ser permeable no significa ser manipulable, sino saber moverse en el punto justo entre el “confío en mí“ y el “confío en vos”. Hicimos un muy buen equipo y confiamos entre todos mutuamente, todos muy pares. Ella manejó muy bien el barco.

-En casi todas las películas que se filman en la Patagonia, las características geográficas del lugar tienen como un rol central en la trama. ¿Qué aportó Bariloche a lo que vivencian estas chicas?

-Nos pasó algo muy loco, que fue el factor clima: arrancamos el rodaje con sol y se nubló justo en el momento en que necesitábamos que la película se oscureciera. Empezó a llover y no paró hasta que terminamos. Hay algo con los colores muy interesante. Uno piensa en la Patagonia y se imagina más la nieve, no tanto el verano. Y acá es muy presente la Patagonia, pero en un verano oscuro, con colores grisáceos, rojo opaco, verde oscuro. Es muy distinto al Bariloche que uno espera ver. Son otros colores, otras tonalidades.

-Cuando arrancamos este proceso había mucho de Zoe en Lena, pero a medida que cambió el guión y que fue entrando gente, Zoe se empezó a lavar mucho. Trabajamos mucho en ser adolescente porque, aunque sea joven, ya no soy ninguna inocente y sé que no soy inmortal. Tengo mucha experiencia de vida, viví muchas cosas adelantadas y mi mente tiene mucho peso, así que tuve que vaciar eso para volver a la ingenuidad de la adolescencia, a este desamparo. Para mí fue muy difícil, pero me permitió explorar sensaciones nuevas y relajarme. Cuando vos entrás en una ficción y no te entregás, la pasás mal. Si estás todo el tiempo juzgando, no va a funcionar. Acá importa Lena, no Zoe, y Lena es así. Entonces, despojarse de Zoe fue muy liberador.

-¿Las ficciones que te interesan como actriz también te interesan como productora? ¿O hay casos en los que te interesa más desde una faceta que de otra?

-Hay películas que me interesan solo para producir y otras que me interesan solo para actuar. Lo que se fue dando fue una mezcla entre lo que se pudo y las necesidades. No siempre como actriz tenés la suerte de que te llamen para los proyectos que más soñás, que más querés y con la gente que vos más querés. Hoy en día los castings no son solo talento y perseverancia. Ahora que estoy del otro lado lo entiendo: son muchos factores para quedar en una película o serie. Y hubo una necesidad mía de decir “Bueno, ya me cansé de esperar que las cosas sucedan, me abro mi propia productora: tengo la posibilidad, tengo los recursos y quiero usarlos para lo que más me gusta, que es el cine”. Además, el cine es una fuente generadora de laburo absoluta. Me encontré disfrutando y gozando de la producción, algo de lo que siempre renegaba porque decía que no iba a ser productora, que yo era artista y no sé qué. Al final me encanta producir y estar con un montón de proyectos. Estuvo Traslados, de la que fui solo productora, y ahora vamos con Los erizos, de Victoria Gagliardi y con Pilar Gamboa y Daniel Hendler, donde tampoco actúo.

-¿Cuál es la motivación para alguien que tiene 26 años, tiempo y recursos quiera hacer cine en este contexto?

-La pasión. Parece un cliché, pero es así. Yo si no hago cine, no sé qué hago. De verdad: vos a mí me sacás la posibilidad de hacer cine y no sé hacer muchas cosas más. Yo sé actuar, producir, puedo cantar unos temas y hasta ahí llego. No obstante, es obvio que si las cosas alrededor no están bien, nada está bien, el trabajo tampoco. Pero todos mis vínculos vienen del mundo del arte, no tengo gente que conozca de otros lados. Y cuando tenés una pasión tan grande, no importa ningún gobierno que venga y me diga que me va a cagar todas las políticas culturales. En crisis es cuando más renace el arte, cuando más hay que aferrarse a él. Estoy cansada de que me digan que el arte es solo entretenimiento y que no es fundamental en nuestra sociedad, porque lo es. Y los que tenemos los recursos no solo para hacer arte, sino para generar fuentes de trabajo con el arte, tenemos una responsabilidad. Yo me siento responsable, no es que sólo lo hago porque me divierte y me copa, para me lo tomo muy en serio, es una militancia.