En algunos aspectos, aunque solo en la superficie, Rhona Mitra llevó una existencia encantada en Hollywood. Desde finales de los años 90 hasta los años 2010, la actriz británica protagonizó numerosas series de televisión estadounidenses de éxito, como Boston Legal, The Last Ship y Nip/Tuck, además de películas como Ali G Indahouse, Sweet Home Alabama y una secuela de Underworld. Fue encasillada, a menudo como una mujer inglesa, altiva y peligrosa, pero estaba ocupada. Ganaba dinero. Tenía una casa. Hay numerosas razones por las que dejó todo atrás, cuenta. Pero si tuviera que resumir por
Dejó Hollywood para cuidar caballos en Uruguay
Rhona Mitra: "Decidí no ser víctima de los abusos del sistema"
Saltó a la fama como modelo para Lara Croft, y siguió una carrera en la que trabajó con Paul Verhoeven y Alan Parker. Harta de la toxicidad del medio, un sueño la impulsó a tomar una decisión radical.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.