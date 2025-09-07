Una viajera misteriosa, vagabundea por las afueras de Seúl. Allí convence a una serie de personas para enseñarles francés con un método tan poco ortodoxo como seductor, a pesar de su falta de experiencia. Su personalidad desinhibida crea a su alrededor un clima de confianza, diversión y aprendizaje que provoca momentos hilarantes fruto de su desparpajo y algún malentendido. Con Isabelle Huppert, Lee Hye-Young. Dir: Hong Sang-Soo. (Cine El Cairo, hoy a las 20.30)
