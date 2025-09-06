La Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuel Payun de Junín conmemoró el Día Internacional de la Mujer Originaria con una mateada "matetum", en su lengua, con amplia convocatoria. "Hoy más que nunca el Kimun (conocimiento Ancestral) tiene vigencia y permanencia en las nuevas generaciones. Sus luchas, memoria y reivindicaciones siguen en pie y proyectan futuro", afirmaron desde la organización.



El 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Originaria, que recuerda la fecha de la muerte de Bartolina Sisa, mujer del pueblo quechua que fue asesinada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Túpaj Katari, en el Alto Perú. "En los pueblos indígenas originarios ancestrales la mujer siempre tuvo un rol protagónico, por eso esta vez tratamos de reunirnos con las ancianas, con la gente mayor, que a veces no se movilizan por diferentes cuestiones pero que cuando tienen que salir a defender, a reivindicar, todavía tienen fuerzas para hacerlo", afirma Oscar Farías, tataranieto de la primera mujer cacique de la comunidad. Estuvieron presentes el día viernes mujeres como Maria Eugenia Alvear, Ana Magno, Irma y Clotilde Viller y Laura Sosa, entre otras.

La jornada consistió en una mateada con tortas fritas que se realizan de forma comunitaria. Cada miembro aorta un poco de harina y de grasa vacuna, y todos amasan. Alrededor del fuego, se realiza el "nutran nutran", la acción de conversación, para intercambiar saberes. "Fundamentalmente se dejó en claro que el paso de esta temprana y joven democracia que tenemos no ha habido una verdadera reparación histórica para nuestros pueblos, sobre todo en términos identitarios. Todavía tenemos problemas en algunos registros civiles para poner los nombres de nuestros hijos con la fonética de nuestras lenguas. De la misma manera, los problemas territoriales existen, los problemas con nuestros lugares sagrados", afirma.

Hace apenas un año, la comunidad pudo recuperar un cementerio ancestral mapuche a 55 kilómetros de la ciudad de Junín que estaba usado por diferentes gobiernos como balneario municipal, recuerda Farías. "Muchos derechos sociales todavía están postergados, muchos de nuestros hijos y nietos recién están pudiendo acceder a una educación terciaria u universitaria", dice.

Parte de la organización de la juntada pertenece a la cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), que busca con ésta y otras movilizaciones concientizar a la problación general sobre los problemas de las comunidades originarias. "La idea también es salir del contexto universitario, estar en el contexto de nuestro propio medio, donde en el medio haya un bracero o fogón. Nosotros le decimos cutral, y la forma en la que estamos sentados, trau trau. Decían nuestras abuelas que en forma circular es como todos somos iguales, todos estamos incluidos, todos nos podemos ver la cara, estamos en igualdad de condiciones y es la forma que circula el conocimiento, en forma circular", dice.

La frase que podría sintetizar la reunión es una que repite también Oscar para que nunca se olvide: "petv mongueleiñ", aún estamos vivos, que sintetiza la lucha del pueblo mapuche como de muchos otros pueblos originarios, la de no caer en el olvido. Seguirán realizandonos la mateada entre todos con apertura a cualquiera que quiera compartirla, cada dos semanas o un mes, como vienen haciendo ancestralmente.