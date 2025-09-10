El Torneo Clausura retomará la acción luego del parate FIFA este jueves con el inicio de la fecha 8 y apenas un partido, casi que un tentempié. Belgrano estará recibiendo a San Martín de San Juan desde las 20 en un cruce interzonzal, con televisación de ESPN Premium.



Ambos elencos transitan un flojo presente, con 8 puntos cada uno y fuera de los puestos de playoffs en sus respectivos grupos. Claro que la situación de los sanjuaninos dirigidos por "Pipi" Romagnoli es mucho más urgente, dado que marcha último en la tabla anual (17 unidades) y en los promedios.

Los cordobeses del "Ruso" Zielinski, en tanto, están muy lejos de clasificar a alguna copa y se les complicará mantener los nombres importantes de su plantel para el año que viene.

El viernes la cosa ya tomará otro color con cinco partidos: Riestra-Central Córdoba desde las 14:30 (TNT Sports), el clásico Racing-San Lorenzo desde las 19 (ESPN Premium), Huracán-Vélez a las 19 (TNT Sports), Newell's-Atlético Tucumán a las 21:15 (ESPN Premium) y Lanús-Independiente Rivadavia a esa misma hora (TNT Sports).