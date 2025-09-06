La Selección Argentina practicó este sábado en turno matutino apuntándole al partido del martes a las 20 ante Ecuador en Quito por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Mientras Lionel Messi ya está de regreso con su familia en Miami, el técnico Lionel Scaloni baraja las posibles variantes en el equipo. Y en tal sentido, crecen las chances de que Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez vayan desde el comienzo. Tampoco jugará por estar suspendido Cristian "Cuti" Romero (Leonardo Balerdi ocupará su lugar) y también es factible que Franco Mastantuono no vuelva a arrancar como titular y Nicolás Paz lo haga en su lugar.

En los dos entrenamientos que faltan antes del viaje a Ecuador, Scaloni terminará de decidir si mantiene la base de la formación que le ganó 3 a 0 a Venezuela y sólo le hace los cambios imprescindibles o si por el contrario, y teniendo en cuenta que solo se juega para cumplir con el protocolo del calendario porque los dos seleccionados están clasificados, ensaya una rotación mas amplia y les da minutos a los jugadores que vienen teniendo menor participación en el equipo.

En el complejo Messi de Ezeiza, los futbolistas comenzaron los trabajos en campo con una tradicional entrada en calor de postas, focalizada específicamente en acciones de velocidad y coordinación. Tras la cual, un grupo hizo fútbol formal durante veinte minutos con indicaciones constantes por parte de Scaloni y de su cuerpo técnico. La novedad fue que Claudio Echeverri y Valentín Carboni ensayaron en el equipo mayor en el lugar de hacerlo con la Sub 20. Los dos podrían ir al banco ante los ecuatorianos.

En el tramo final de la tarea, tras la cual los jugadores quedaron licenciados, hubo actividad en espacios reducidos bajo diversas consignas por espacio de 25 minutos. La Selección volverá a trabajar este domingo con otra práctica de fútbol y ya quedará concentrada a la espera del viaje a Quito. En ese entrenamiento y en el que haga a primera hora del lunes, Scaloni adoptará las decisiones para armar el equipo que saldrá a la cancha en el cierre de las Eliminatorias y que recien se sabrá una hora antes del partido.