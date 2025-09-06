Encajes o bala. El gobierno se gastó la bala de plata. Luego de haber vendido futuros de dólar por USD 4.000 millones, estrangular el mercado de pesos y convalidar tasas de hasta 75,6% efectiva anual en títulos a 30 días suscriptos con los pocos pesos liberados (fuera de encajes) a los bancos, de obligarlos a renovar deuda del Tesoro a plazos post elecciones y encajar $5,6 billones adicionales en efectivo, y de prohibir a las entidades comprar dólares en el último día hábil del mes, fue el Tesoro quien vendió divisas para contener el tipo de cambio.

Los datos dan cuenta de que, desde el 11 de agosto (luego de que el Tesoro girara los dólares del FMI al BCRA levantando letras intransferibles) a hasta la actualidad, el Tesoro pasó de tener USD 2.044 millones a USD 1.126 este viernes.

Las formas también hablan. El gobierno no anunció la decisión hasta la ultima semana. Pero vendió divisas desde la semana anterior. Algo así como que estabas de novio la semana pasada y no enteramos porque los vimos de la mano el viernes anterior. Recién la semana siguiente twitteo el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno ¿Cuál fue la necesidad de no informar?

La situación actual es el resultado de dos cuestiones. El escenario cambiario de apreciación decidido a mediados de 2024, es decir, el impulso de una economía con un dólar electoral. Pero ello se agravó con lo monetario, donde el gobierno quiso eliminar las LEFI porque remuneraban overnight y “no era necesario ese esfuerzo de todos para compensar la no planificación de liquidez de los bancos” pero terminó con más tasa, encajes que se incrementaron en el nivel de las utilidades transferidas al Tesoro (¿no era que fijaban la cantidad de dinero?) y dudas hacia adelante. Era evidente que el mercado sólo no iba a poder compensar las tasas overnight frente a la liquidez existente.

La hoja de ruta. Se supone que la política cambiaria y monetaria pretende anclar expectativas. El problema que deriva del ejemplo anterior y que se repite a diario en las decisiones del gobierno es que se cambia drásticamente de medidas, incluso de diagnóstico, yendo más allá del pragmatismo y poniendo en jaque el objetivo. Un día es punto Anker. Al siguiente es remonetización de la economía. Un dia es tasa endógena. Al siguiente es ventana de REPO. Un día es “el dólar flota”. Al siguiente el Tesoro vende. Pareciera ser que el plan es que “nos sorprenda la realidad”. Y esto tiene impactos concretos: si soy un inversor al que convencieron de que apueste a títulos en dólares y hasta hace diez días le repetían que compraban dólares con el Tesoro para pagar mis títulos ¿Cómo analizo la venta de dólares? ¿No me genera dudas? ¿Sigo con los bonos o los vendo? Porque si los vendo cae su precio, es decir, lo que vimos recientemente. A la par, naturalmente, sube el Riesgo País.

En la hoja de ruta del gobierno la intención siempre fue tender puentes de dólares que le permitan sortear la dificultosa relación de un tipo de cambio apreciado y una cuenta corriente cuasi deficitaria. Vale recordar: el blanqueo, el REPO de principios de año, los dólares del FMI y de organismos multilaterales, el BONTE. Pero todo esto debia empalmar con dólares del RIGI y la baja del riesgo país que permitiera rollear la deuda. Y en el mediano plazo, con dólares de energía y minería. El problema es que el Riesgo País se incrementa (justamente por lo que se denomina riesgo de transferencia, es decir, no tener dólares para pagar), y los dólares del RIGI no aparecen (esta semana se conoció, además, que las expectativas del precio del barril de petróleo, para 2026, es mas bien a la baja, lo que aleja aun mas la posibilidad de inversiones en el corto plazo).

La evolución no parece auspiciosa para el mundo dólar. El Tesoro tiene en su cuenta en el BCRA unos USD 1.126 millones. Hay obligaciones con organismos por USD 700 millones en octubre. En enero vencen USD 4.500 millones. A la par, la meta de reservas que debe cumplir el BCRA por el acuerdo con el FMI de diciembre luce incumplible: incluso con el perdón de USD 6.500 millones del organismo para la meta de diciembre, el BCRA deberá acumular USD 5.000 millones. Vale mencionar que si el FMI no hubiese perdonado la meta de reservas de septiembre, el BCRA debería acumular en los próximos 25 días nada mas y nada menos que USD 7.000 millones.

¿Puede sacar otro conejo de la galera? Dificil. El ultimo, el dólar colchón salió al revés. Pueden condicionar aun mas a los bancos en su Posicion Global de Cambios? Sí, pero tensando aun mas el modelo.

Para el gobierno, el problema es transitorio y que se resuelve con el resultado electoral ¿Que se puede esperar el lunes? Es cierto que si gana la oposición con holgura, la decisión de contener con dólares del Tesoro el valor del dólar parece optimista, y podría adelantar la decisión del gobierno de corregir el frente cambiario antes de octubre. A la inversa, si gana el oficialismo por una ventaja considerable, el programa recibe cierto oxígeno y ayudaría a llegar a octubre sin tener que hacer cambios drásticos en la política monetaria y cambiaria, algo parecido a un resultado pardo, que podría prolongar la situación actual, aunque con mas tensiones y dudas a diario.

Riesgo kuka. Pero el problema no es electoral. Es de fondo. La estabilidad de la última semana del dólar y los futuros (aunque intervenidos) no saldan las dudas sobre el devenir de la política cambiaria que la semana anterior mostró datos de un nuevo deterioro. La información del Balance Cambiario mostró que la Formación de Activos Externos (FAE) sumó casi USD 15 mil millones en los últimos cuatro meses y la cuenta turismo se llevó USD 1.000 por mes en lo que va del año. Sin el beneficio de la liquidación en el segundo semestre, las tensiones tienden a incrementarse.

En el reporte especial “La primera gran prueba” del 4 de septiembre último, la Consultora 1816 desmiente el argumento del gobierno. Sostiene que “Hace un mes, cuando todas las encuestas eran favorables al oficialismo, y el escándalo de los audios no había estallado, los títulos argentinos también mostraban debilidad”. No es riesgo kuka. Agrega “incluso con un buen resultado para el oficialismo, post elecciones los bonos quedan cotizando en niveles que dificulten mucho imaginar el rollover”.

La gran duda ¿se puede sostener el esquema cambiario? La primera prueba será, en la próxima semana, no solo por el resultado electoral sino por los dos vencimientos de deuda hasta octubre, el primero, en la semana siguiente.